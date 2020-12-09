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Задержана основательница регионального новостного сайта Кorelichi.by Каролина Князькова

09.12.2020 16:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Кореличах (Гродненская область) утром 9 декабря задержали основательницу и администратора регионального новостного сайта Кorelichi.by Каролину Князькову, сообщает интернет-ресурс на своей странице в «ВКонтакте».

Задержана основательница регионального новостного сайта Кorelichi.by Каролина Князькова
Фото: Korelichi.bу

Отмечается, что Князькову задержали сотрудники Кореличского РОВД. У нее дома провели обыск, изъяли технику. Задержаны и родители Князьковой.

Каролина Князькова работает инструктором-методистом в детско-юношеской спортивной школе Кореличского района. «Уже на протяжении двух недель на нее оказывалось давление на работе. Местные власти любым способом пытались избавиться от Каролины, но взять на себя ответственность и уволить не смогли», — говорится в сообщении интернет-ресурса в соцсети.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на Князькову и членов ее семьи составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
 
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В Кореличах (Гродненская область) утром 9 декабря задержали основательницу и администратора регионального новостного сайта Кorelichi.by Каролину Князькову, сообщает...
 
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