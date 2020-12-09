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«Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!» Заблокирован сайт KYKY.org
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Почему это было предсказуемо и никого не огорчило?
Вместо сайта KYKY.org у многих стало появляться сообщение Министерства информации:
— Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
— Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа, — прокомментировала произошедшее редакция
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Почему это было предсказуемо и никого не огорчило?
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