«Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!» Заблокирован сайт KYKY.org

Источник материала: Салiдарнасць

Почему это было предсказуемо и никого не огорчило?





Вместо сайта KYKY.org у многих стало появляться сообщение Министерства информации:

— Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

— Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа, — прокомментировала произошедшее редакция KYKY.org в своем телеграм-канале. — Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!