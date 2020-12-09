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"Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!" Власти заблокировали Kyky.org

09.12.2020 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт Kyky.org стал недоступен для некоторых пользователей.

При попытке войти на сайт они видят следующее сообщение:

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Редакция Kyky.org в своем телеграмм-канале прокомментировала это следующим образом: «Это всё же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. Kyky заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!»
 
 
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