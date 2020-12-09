Исторический фарс: Всебеларусское собрание как клон XXV съезда КПСС

Посещая Столбцовскую центральную районную больницу, Александр Лукашенко заговорил о планах сделать Всебеларусское народное собрание (ВНС) конституционным органом уже чуть ли не как о решенном вопросе: «Не знаю, поддержите или нет, Всебеларусское народное собрание надо сделать конституционным органом».





А это указывает на планы возродить центральные элементы советской политической системы под несколько иными названиями. Похоже, что ВНС как аналог съезда Коммунистической Партии Советского Союза (КПСС) планируют прописать в Конституции в качестве органа, определяющего основные направления внутренней и внешней политики.





Соответственно, Президиум ВНС (аналог Политбюро ЦК КПСС) стал бы формальным руководящим государственным органом в период между съездами, а возглавил бы его никто иной как Александр Лукашенко.





В таком случае это будет означать приобретение Лукашенко дополнительного конституционного статуса, который при плохом для него раскладе позволил бы остаться верховным руководителем Беларуси, даже формально покинув президентский пост. Как следует из заявления в Столбцах, усиливать собираются именно ВНС, а не парламент и правительство:





«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание».





Расчет на то, что в случае сильного давления Кремля или еще более мощных протестных выступлений, Лукашенко мог бы формально передать президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды (например, тому же Головченко), закрепив за собой реальные бразды правления посредством «нового» влиятельного конституционного статуса. В таком случае влияние президентской администрации снижалось бы в пользу Президиума ВНС.





При таком сценарии в хорошем для себя раскладе Лукашенко рассчитывает получить и новую должность, и продолжить занимать президентскую, чтобы передать ее лояльному лицу в более дальней перспективе.

Замкнутый круг: как госорганы могут разрубить Гордиев узел

Этому замыслу мешает одна важная неувязка и определенный замкнутый круг:





чтобы ВНС имел возможность одобрять изменения в Конституцию, он уже к этому времени должен иметь конституционный статус и соответствующие полномочия. Но вопрос о наделении его конституционным статусом должен быть одобрен беларусским народом на референдуме.





Согласно статье 140 Конституции, ее важнейшие разделы (І, ІІ, ІV, VІІІ) могут быть изменены только путем референдума. Однако в условиях широкого народного недовольства организация референдума с такими замыслами – хлопотное дельце.





Поэтому госорганы могут решить вообще обойтись без референдума, сославшись на то, что такая процедура якобы необходима в случае внесения правок в старую Конституцию, но не в случае принятии новой. На такой возможный трюк в октябре указал бывший судья Конституционного суда Марыскин.





Не исключен и вариант организации референдума, на котором выносился бы ряд формально демократических, незначительных изменений и вместе с ними содержалась бы норма о том, что ВНС наделяется правом внесения изменений в Конституцию.





В таком случае самые одиозные правки типа провозглашения Лукашенко Лидером нации по казахстанско-таджикистанскому образцу и отмены прямых президентских выборов в пользу избрания через парламент могли бы быть приняты ВНС несколько позже без всяких референдумов.





Исторический фарс: Всебеларусское собрание как клон XXV съезда КПСС 1976 года

Грядущее Всебеларусское народное собрание напоминает 25-й съезд КПСС 1976 года. Тот также проводился в преддверие принятия новой конституции. Для обсуждения Конституции СССР 1977 года было проведено полтора миллиона собраний с населением, в ходе которых было собрано около 400 тысяч поправок и предложений.





В результате конституционной имитации, изменениям подверглись более 100 статей советского основного закона. Среди наиболее значимых перемен для советских жителей можно отметить, например, переименование Советов депутатов трудящихся в Советы народных депутатов.