Генпрокуратура Литвы начала расследование насилия со стороны милиции в Минске









«Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция», — говорится в сообщении прокуратуры.





Универсальная юрисдикция позволяет государствам или международным организациям требовать уголовной юрисдикции в отношении обвиняемого независимо от того, где было совершено предполагаемое преступление, и независимо от гражданства обвиняемого, страны проживания или любых других отношений с обвиняемым.





Преступления, преследуемые в соответствии с универсальной юрисдикцией, считаются преступлениями против всех, слишком серьезными, чтобы терпеть юрисдикционный арбитраж.





Чаще всего под действие универсальной юрисдикции попадают такие преступления как геноцид, преступления против человечности, военные преступления, пытки, а также акты международного терроризма.





Напомним, заявление в литовскую прокуратуру подал Максим Хорошин, который сейчас находится в Литве. 13 октября силовики его жестко избили в момент задержания и в РУВД - оттуда Максима на "скорой" увезли в больницу, где обнаружили ряд травм.





30 ноября от имени офиса Светланы Тихановской адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина. Генпрокуратура Литвы проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования.





Александр Добровольский прокомментировал эту Советник Светланы Тихановскойпрокомментировал эту новость





«Это серьезный шаг к справедливости. Мы уже готовим заявления и доказательства по новым делам. Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может подавать доказательства в Единую Книгу Регистрации Преступлений.





Материалы проверки, которые юристы составляют из базы ЕКРП, смогут стать поводом для новых обвинений по универсальной юрисдикции. Период безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных беларусов, закончился. Теперь каждый из них может оказаться в списках Интерпола».



