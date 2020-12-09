Александр Соснов: При действуюшей власти страна никогда не выберется из третьего мира

— Александр Викторович, помогите разобраться. Государство утверждает, что все у нас нормально — экономика процветает, склады разгружаются, валюта течет рекой. А вот независимые экономисты утверждают противоположное. Где правда?





— Есть такой анекдот. К врачу приходит старичок лет 80 и жалуется, что у него ничего не получается с женой в постели. Врач говорит ему: «Ну что ж, батенька, это нормально, учитывая возраст». Тогда старичок в ответ: «А вот сосед, которому 85, говорит, что у него все получается». «Так и вы говорите!» — советует врач…





Это как раз о том, что утверждают наши правители. Давайте сравним хотя бы уровень зарплат у нас и в соседних Польше и Литве. Так, на начало 2019 года в Польше среднемесячная зарплата составляла примерно 1300 долларов, в Литве — 1150, а у нас — всего 450. Такая разница образовалась как раз за период управления страной нынешними руководителями.





И как-то не видно оснований предполагать, что эта разница будет уменьшаться. Обычно госпропаганда в этом случае начинают утверждать, что у наших соседей, дескать, высокие налоги, цены, квартплаты. Но тогда почему белорусы массово стремятся перебраться в эти страны, а не поляки и литовцы к нам?





Вообще, учитывая существующие экономические тренды, есть резон предполагать, что при нынешней власти наша экономика все больше будет отставать от мировых лидеров, страна так и не сможет выбраться из третьего мира.





— На ваш взгляд, почему забастовки не стали массовыми?





— Этому есть несколько причин.





Во-первых, видимо, еще не настолько припекло, поскольку властям пока удается обеспечивать значительной массе работников приемлемый уровень доходов. Да и ту грань, когда «припечет», весьма сложно определить — у нашего населения исторически очень высокий уровень адаптации к невзгодам.





Во-вторых, репрессивный аппарат в стране за годы правления нынешних правителей настолько усилился, что имеет возможность предупреждать в зародыше попытки организации забастовок.





В-третьих, нынешнее законодательство в области забастовочного движения составлено так, что организация легальных забастовок практически невозможна.





Ну и, наконец, в-четвертых, по степени произвола и беззакония нынешний режим в стране приближается к европейским рекордам прошлого века, что, естественно, влияет на желающих бастовать.









— Насколько серьезный урон беларуской экономике могут нанести санкции?





— Все зависит от того, какие сферы экономики будут затронуты этими санкциями. Если, например, они коснутся самых главных экспортных отраслей, то потери могут быть невосполнимыми. Пока об этом судить рано, поживем — увидим.





— Некоторые аналитики уже говорят, что скоро будет нечем платить зарплаты и пенсии.





— Власти сконцентрировали в своих руках все основные финансовые потоки, у них есть возможность разрешения возникающих проблем путем ручного регулирования доходов разных групп населения, отбирая у одних и давая другим.





Кстати, это одна из причин стагнации экономики, поскольку элиминирует рыночные механизмы определения эффективности производства и, естественно, инвестиций.





В конце концов, у руководства в запасе есть еще и «печатный станок», который можно запустить в крайнем случае.





— Приведет ли обнищание населения к новой волне протестов, или виноватыми сделают самих людей? Дескать, протестовали — получите…





— Безусловно, если бы власти сильно урезали доходы населения, то протесты были бы неизбежны. Но этого они не допустят, а медленное снижение уровня жизни и способность населения адаптироваться могут надолго глушить протестные настроения.





Здесь опять на память приходит анекдот о том, как отцу семейства урезали зарплату. На слова семьи, что он теперь будет меньше пить, последовал ответ: «Нет, теперь вы будете меньше есть!»





Это как раз напоминает наши реалии…





Что касается свалить на народ падение уровня жизни, так одно другому не противоречит. Народ будет расхлебывать все, что натворит власть. А власть сегодня этого и не скрывает: «У сильного всегда бессильный виноват!»