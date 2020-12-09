Первый премьер Беларуси Вячеслав Кебич – фотохроника политической жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

С 1991 по 1994 год Вячеслав Кебич был первым премьер-министром Беларуси, а на первых президентских выборах - главным оппонентом Александра Лукашенко. В последующие годы был членом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, возглавлял созданный им самим Белорусский торгово-финансовый союз. Автор книг "Искушение властью" и "Беловежский гамбит".

Смотрите в фотоленте Sputnik знаковые исторические фото белорусского политика, вошедшего в историю.

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