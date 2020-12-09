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Первый премьер Беларуси Вячеслав Кебич – фотохроника политической жизни
09.12.2020 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik Сергей Пушкин
Смотрите в фотоленте Sputnik знаковые исторические фото белорусского политика, вошедшего в историю.
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Советский и белорусский политик, один из подписантов Беловежских соглашений 1991 года скончался 9 декабря 2020 года от осложнений коронавирусной инфекции.
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