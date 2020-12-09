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"Ритуальный танец": Стариков о новом демарше республиканцев против Байдена

09.12.2020 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Ритуальный танец": Стариков о новом демарше республиканцев против Байдена

Очередной демарш республиканцев в отношении Джо Байдена в Конгрессе США всколыхнул мировые СМИ на фоне непрекращающихся попыток Дональда Трампа оспорить результаты выборов. Трамп все еще отказывается признать свое поражение на ноябрьских выборах, утверждая, что голосование было сфальсифицировано, но нынешнее выступление его сторонников в Конгрессе вряд ли кардинальным образом изменит политическую ситуацию в США, отметил на радио Sputnik российский политический эксперт, писатель Николай Стариков. 

© Sputnik
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"Отказ республиканцев согласиться с победой Байдена ― продолжение ритуальных танцев, которые американские политические партии танцуют каждый раз. Может быть, республиканцы и хотели бы признать победу демократов, но поскольку ситуация на грани, речь идет о небольшой победе, поэтому республиканцы просто сохраняют лицо перед своими избирателями", ― сказал Стариков.

Собеседник Sputnik не сомневается в том, что 14 декабря коллегия выборщиков назначит президентом США Джо Байдена, "после чего республиканцы с гордо поднятой головой уйдут, чтобы вернуться к следующему президентскому циклу, к выборам в Сенат и к выборам в парламенты штатов".

Придавать этому демаршу какое-то серьезное значение не стоит, резюмировал Стариков.

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Теги: Минск
 
 
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