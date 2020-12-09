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Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы очень сожалеем»: в Кремле прокомментировали санкциях МОК в отношении Лукашенко Песков также назвал Лукашенко «законным главой государства».

— Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые в том числе включают в себя и сотрудничество в области спорта, — приводитсловаНа просьбу уточнить, согласится лисейчас, еслипредложит ему, например, по традиции поиграть в хоккей, Песков ответил:— Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь.В понедельник глава МОКобъявил, что комитет временно запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета страны Лукашенко, а также вице-президенту НОКкак члену исполкома НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Он больше не будет направлять средства НОК Беларуси, деньги пойдут напрямую спортсменам.