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«Мы очень сожалеем»: в Кремле прокомментировали санкциях МОК в отношении Лукашенко
Источник материала: UDF
Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости
— Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые в том числе включают в себя и сотрудничество в области спорта, — приводит
На просьбу уточнить, согласится ли Владимир Путин сейчас, если Александр Лукашенко предложит ему, например, по традиции поиграть в хоккей, Песков ответил:
— Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь.
В понедельник глава МОК Томас Бах объявил, что комитет временно запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета страны Лукашенко, а также вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Он больше не будет направлять средства НОК Беларуси, деньги пойдут напрямую спортсменам.
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Песков также назвал Лукашенко «законным главой государства».
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