В милицию сообщили о том, что велосипедист лежит на дороге без признаков жизни. А он смог встать и проехать еще немного (видео)

Источник материала: Onliner

Поздно вечером в оперативно-дежурную службу Дрогичинского РОВД поступило сообщение о том, что посреди проезжей части на улице Вишневой лежит велосипедист без признаков жизни. Сотрудники ГАИ незамедлительно выбыли на место.

Загадочным образом велосипедиста на указанной улице не оказалось. Проверили окрестности — нашли его на соседней улице. Судя по видео, велосипедист снова лежал, но уже не посреди дороги, а сбоку, у забора.

— Мужчина не смог самостоятельно добраться домой, так как по внешним признакам был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспекторы помогли «отдыхающему» подняться и доставили его с транспортным средством к месту жительства, — сообщили в УВД Брестской области.