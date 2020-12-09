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Покупатели «клетки Фарадея» с «защитой от 5G» для роутеров жалуются на слабый сигнал связи
Источник материала: Onliner
Существует определенная аудитория людей, которые верят в особенный вред, который якобы несут в себе некоторые электронные устройства. Чаще всего достается всякого рода антеннам, а после распространения 5G по миру теории заговора заиграли новыми красками. Вероятно, поэтому в продаже появились «блокировщики 5G», которые на самом деле представляют собой подобие «клетки Фарадея».
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Автор объявления в описании указывает на «совместимость» с операторскими роутерами Comcast, Xfinity и ATT и добавляет, что сигнал Wi-Fi от помещенного в бокс с металлической сеткой роутера снижается на 90%. Кроме того, блокируется и 5G-сигнал! Довольные покупатели подтверждают: так и есть (роутер перестает работать как надо). Недовольные негодуют по той же причине.
Продажи идут, сторонники теорий заговора торжествуют.
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Существует определенная аудитория людей, которые верят в особенный вред, который якобы несут в себе некоторые электронные устройства. Чаще всего достается...
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