Покупатели «клетки Фарадея» с «защитой от 5G» для роутеров жалуются на слабый сигнал связи

Источник материала: Onliner

Существует определенная аудитория людей, которые верят в особенный вред, который якобы несут в себе некоторые электронные устройства. Чаще всего достается всякого рода антеннам, а после распространения 5G по миру теории заговора заиграли новыми красками. Вероятно, поэтому в продаже появились «блокировщики 5G», которые на самом деле представляют собой подобие «клетки Фарадея».

На Amazon можно найти такие предложения — «блокировщик» обойдется почти в $90 плюс доставка примерно $25. Продавец честный: если товар вдруг не подойдет, его можно вернуть, как и заплаченные деньги (за исключением доставки — по мнению недовольных покупателей, это и есть заработок).





Автор объявления в описании указывает на «совместимость» с операторскими роутерами Comcast, Xfinity и ATT и добавляет, что сигнал Wi-Fi от помещенного в бокс с металлической сеткой роутера снижается на 90%. Кроме того, блокируется и 5G-сигнал! Довольные покупатели подтверждают: так и есть (роутер перестает работать как надо). Недовольные негодуют по той же причине.

Продажи идут, сторонники теорий заговора торжествуют.