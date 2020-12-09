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В Кремле прокомментировали санкции МОК в отношении Лукашенко
09.12.2020 16:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам Дмитрия Пескова, в Кремле очень сожалеют в связи с решением об отстранении президента Беларуси от Олимпийских игр.
«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этом решении МОК.
Он подчеркнул, что Александр Лукашенко является законным главой государства и возглавляет Олимпийский комитет страны, передает
Напомним, в понедельник глава МОК Томас Бах объявил, что комитет временно запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета страны Лукашенко, а также вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Он больше не будет направлять средства НОК Беларуси, деньги пойдут напрямую спортсменам.
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По словам Дмитрия Пескова, в Кремле очень сожалеют в связи с решением об отстранении президента Беларуси от Олимпийских игр.
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