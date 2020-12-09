В Кремле прокомментировали санкции МОК в отношении Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле очень сожалеют в связи с решением об отстранении президента Беларуси от Олимпийских игр.

«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этом решении МОК.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко является законным главой государства и возглавляет Олимпийский комитет страны, передает ria.ru.

Напомним, в понедельник глава МОК Томас Бах объявил, что комитет временно запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета страны Лукашенко, а также вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Он больше не будет направлять средства НОК Беларуси, деньги пойдут напрямую спортсменам.