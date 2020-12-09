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Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о насилии милиции в Минске

09.12.2020 16:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис 9 декабря начал досудебное расследование по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина.

«Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и другие первичные данные, представленные в прокуратуру, были оценены как имеющие признаки преступления, к которому применяется универсальная юрисдикция в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики», - указал Пашилис.

Как пояснил генпрокурор, «универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами применяется независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено», передает dw.com.

 К таким преступлениям в Литве относятся пытки – одно из преступлений против человечности, подчеркнул Пашилис.

Как отметили в Генпрокуратуре Литвы, чтобы доказать в суде совершение указанного преступления, «нужно представить доказательства, что пытки совершались от имени государства». В надзорном органе также не исключили, что проверка всех обстоятельств, на которые ссылается Хорошин, «раскроет данные о других потенциальных жертвах».

Организовать и контролировать досудебное расследование поручено управлению уголовного преследования Генпрокуратуры Литвы, следственные действия будет вести отдел криминальной полиции Литвы.

Совладелец минского цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин был задержан 13 октября в белорусской столице. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи. Впоследствии Хорошин заявил о жестоком избиении во время задержания, а также непосредственно в милиции. В ГУВД Мингорисполкома информацию о причиненных ему телесных повреждениях назвали «еще не проверенной» и заявили, что у него есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки.

18 октября стало известно, что Хорошин уехал из Беларуси, как оказалось, в Литву, пишут naviny.media.

 
 
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Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис 9 декабря начал досудебное расследование по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина.
 
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