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Благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси

09.12.2020 16:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси

Чуть больше трёх недель до Нового года. Создать праздничное настроение поможет традиция, которой вот уже четверть века. Благотворительная акция «Наши дети» состоится, но с соблюдением антиковидных мер.

Праздников много не бывает, решили организаторы и запланировали событий в три раза больше. При этом группы детей сократят, чтобы комфортно было соблюдать дистанцию. Такие меры коснутся утренников, представлений в цирке, концертных залах, Дворце Республике. Перед посещением семей или детских учреждений будет проводиться контрольная проверка состояния здоровья.

Новогодний благотворительный марафон стартует уже завтра, ежегодно акция охватывает более 3 000 ребят, которые особенно нуждаются во внимании и заботе.

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Чуть больше трёх недель до Нового года. Создать праздничное настроение поможет традиция, которой вот уже четверть века. Благотворительная акция «Наши дети»...
 
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