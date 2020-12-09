«Не трожь, это на Новый год!». Почему нельзя голодать до новогодней ночи, объяснила врач

Источник материала: ОНТ

Голодать и воздерживаться от приема пищи до новогодней ночи не нужно, это даже может навредить здоровью. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью телеканалу «Звезда».

Специалист осудила привычку многих семей «терпеть» до боя курантов, не прикасаясь к приготовленным яствам. По её словам, это вредно для здоровья – когда человек голодает, у него не сокращается желчный пузырь и не отходит желчь.

Нарушается функция желчного пузыря, сама желчь становится густой. По словам врача, густая желчь не может справиться с большим количеством пищи, которое долгое время воздерживающийся человек съедает после, и это приводит к болевому синдрому.

А если у человека, например, камни в почках, у него могут появиться признаки повышения температуры, тошнота, рвота и даже желтуха, рассказала гастроэнтеролог.

Фото pixabay





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