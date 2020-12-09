|
Крупнейший в мире сайт о кинематографе назвал самые популярные сериалы
Источник материала: Tut.by
Крупнейшая в мире база данных и сайт о кинематографе IMDb
Самым популярным сериалом среди художественных стали «Пацаны» — американский супергеройский проект, действие которого разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями являются мировыми знаменитостями и выполняют различные миссии. На второй строчке — «Бумажный дом», испанский сериал о гениальном ограблении во главе с таинственным Профессором, самый настоящий хит Netflix, сейчас идут съемки пятого сезона. На третьем месте — «Тьма», сюжет строится вокруг запутанной истории исчезновения детей, которая переплетается с путешествиями во времени. Тоже нетфликсовский проект, снимался в Германии.
Самые популярные сериалы в 2020 году среди пользователей IMDb
1. «Пацаны»
2. «Бумажный дом»
3. «Тьма»
4. «Озарк»
5. «Мандалорец»
6. «Ход королевы»
7. «Академия „Амбрелла“»
8. «Мир Дикого Запада»
9. «Ведьмак»
10. «Корона»
Сайт
Самые популярные документальные сериалы в 2020 году среди пользователей IMDb
1. «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»,
2. «Последний танец»
3. «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»
4. «Клятва»
5. «Джеффри Эпштейн: Грязный богач»
6. «Я исчезну во тьме»
7. «Вокруг света с Заком Эфроном»
8. «МакМиллионы»
9. «Пандемия: Как предотвратить распространение»
10. «Суд над Габриэлем Фернандесом»
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшая в мире база данных и сайт о кинематографе IMDb назвал самые популярные сериалы среди своих пользователей в 2020 году. На первом месте - «Пацаны», на второй...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)