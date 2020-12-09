ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nissan показал модернизированный рамный внедорожник Armada

09.12.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нынешний полноразмерный внедорожник Nissan Armada в США дебютировал в 2016 году — под таким именем американцам предложили Patrol образца 2010 года. Последний, напомним, в прошлом году был обновлен, а теперь масштабный рестайлинг затронул и «Армаду».


При этом у американской версии внедорожника после модернизации своих особенностей стало еще больше. Из отличий Armada от Patrol — иное оформление бамперов и радиаторной решетки, а также оригинальные колесные диски до 22 дюймов в диаметре. А еще появился фирменный логотип с обновленным дизайном (идея с надписью Nissan в центре эмблемы осталась прежней, но изменилась графика), который первой примерил электрический «паркетник» Ariya.


Еще в большей степени преобразился салон американской Armada. Пересмотрена компоновка центральной консоли с «торчащим» широкоформатным 12,3-дюймовым экраном мультимедиа-системы, горизонтальными дефлекторами обдува и иным блоком управления «климатом».


Также в интерьере появилось новое салонное зеркало без рамок (встроенный экран стал еще крупнее), а среди опций есть беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Bose с 13 динамиками, система кругового обзора и развлекательный комплекс для седоков второго ряда (вместо дивана можно заказать раздельные кресла) с парой восьмидюймовых дисплеев.


Техника у Armada осталась прежней. Это 5,6-литровый атмосферный V8 мощностью 406 л.с., сблокированный с 7-ступенчатым «автоматом», привод — задний или полный.


К американским дилерам обновленная Armada начнет поступать в январе следующего года, цены в компании пока не озвучили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний полноразмерный внедорожник Nissan Armada в США дебютировал в 2016 году - пришло время для масштабного рестайлинга модели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Пляхимович. НАРОД. Конституция честного безопасного социального государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика