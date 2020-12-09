Nissan показал модернизированный рамный внедорожник Armada

Источник материала: Tut.by

Нынешний полноразмерный внедорожник Nissan Armada в США дебютировал в 2016 году — под таким именем американцам предложили Patrol образца 2010 года. Последний, напомним, в прошлом году был обновлен , а теперь масштабный рестайлинг затронул и «Армаду».





При этом у американской версии внедорожника после модернизации своих особенностей стало еще больше. Из отличий Armada от Patrol — иное оформление бамперов и радиаторной решетки, а также оригинальные колесные диски до 22 дюймов в диаметре. А еще появился фирменный логотип с обновленным дизайном (идея с надписью Nissan в центре эмблемы осталась прежней, но изменилась графика), который первой примерил электрический «паркетник» Ariya .





Еще в большей степени преобразился салон американской Armada. Пересмотрена компоновка центральной консоли с «торчащим» широкоформатным 12,3-дюймовым экраном мультимедиа-системы, горизонтальными дефлекторами обдува и иным блоком управления «климатом».





Также в интерьере появилось новое салонное зеркало без рамок (встроенный экран стал еще крупнее), а среди опций есть беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Bose с 13 динамиками, система кругового обзора и развлекательный комплекс для седоков второго ряда (вместо дивана можно заказать раздельные кресла) с парой восьмидюймовых дисплеев.





Техника у Armada осталась прежней. Это 5,6-литровый атмосферный V8 мощностью 406 л.с., сблокированный с 7-ступенчатым «автоматом», привод — задний или полный.





К американским дилерам обновленная Armada начнет поступать в январе следующего года, цены в компании пока не озвучили.