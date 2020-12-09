Экономический советник Тихановской: Россия прекратила финансовую поддержку Лукашенко в обмен на воздушные поцелуи

Россия не будет безвозмездно оказывать финансовую поддержку Беларуси, считает Алесь Алехнович — представитель экономической группы Координационного совета и экономический советник Светланы Тихановской.



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Его позиция опубликована на сайте Координационного совета.

9 декабря белорусское правительство запросило у Евразийского банка развития дополнительные ресурсы на финансирование инфраструктурных проектов, которые ранее могли быть профинансированы за счет Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Эти банки осенью отказались выделять деньги на проекты в белорусском госсекторе в связи с напряженной политической ситуацией в стране.

Алехнович сомневается, что ЕАБР без дополнительных вливаний России сможет заместить ресурсы, которые Беларусь ранее получала от ЕБРР и ЕИБ.

«В 2019 году ЕБРР и ЕИБ вложили порядка 930 млн долларов в проекты в Беларуси. Хватит ли средств у ЕАБР, чтобы ежегодно вкладывать в белорусскую экономику порядка 1 млрд долларов? На данный момент ЕАБР имеет активный портфель проектов в Беларуси на 1 млрд долларов. При этом весь уставной фонд ЕАБР составляет 7 млрд долларов», — отмечает Алехнович.

Учредителями ЕАБР, напомнил он, являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

«Доля Беларуси в уставном фонде 0,99%, т.е. менее 70 млн долларов. Значит, Беларусь уже сейчас имеет проектный портфель, который в 14 раз превышает ее участие в уставном фонде. Дальнейшее увеличение доли Беларуси в портфеле ЕАБР может вызвать недоумение других стран-партнеров», — предполагает Алехнович.

Поэтому, считает он, без увеличения уставного фонда — прежде всего со стороны России, чья доля составляет 66%, — вряд ли найдутся новые средства для Беларуси.

«С другой стороны, стоит понимать, что увеличение финансирования белоруской экономики со стороны ЕАБР является политическим вопросом. Решение ЕАБР будет зависеть от выполнения "сочинских соглашений" (в том числе ускорение конституционной реформы). Россия закончила финансовую поддержку режима в обмен на воздушные поцелуи», — убежден Алехнович.

По его мнению, больше нет необусловленных кредитов для Беларуси, как это было раньше. «А Лукашенко довел страну за 26 лет до такого состояния, когда без внешней подпитки она не может развиваться», — отметил экономист.