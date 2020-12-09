Иван Пляхимович. НАРОД. Конституция честного безопасного социального государства

Беларуси нужна новая Конституция. Еще больше нашей стране нужен новый президент. Когда он будет избран на подлинных выборах, ему предстоит организовать работу по подготовке Основного закона. В этой статье предлагается концепция новой Конституции.

Конституция должна быть не только Основным, но и белорусским законом. Следует приблизить текст новой Конституции к реалиям жизни и духу белорусского народа. Предлагаю закрепить в ней принципы честного безопасного социального государства.

Честное (справедливое) государство служит общему благу, соблюдая моральные требования. Идея честного государства не совместима с произволом правителя, но ей не противоречит возможность некоторого ограничения принципов разделения властей, демократизма, если власть используется в интересах всех, а не в частных интересах лиц, которым она вверена.

Например, ведущее положение в государственном аппарате могут занимать не коллегиальные представительные органы, а избираемый народом президент, органы исполнительной власти.

В честном государстве обязанности так же важны, как и права. Честное государство способно быть славянским ответом западным принципам демократического правового государства, которые провозглашены и в действующей Конституции Беларуси, но никогда не реализовывались у нас на практике.

Остановлюсь на основных нововведениях и некоторых других важных положениях новой Конституции, включая их конкретные формулировки.

Преамбула

– Среди прочего здесь можно написать, что народ принимает Конституцию, «стремясь к благополучию в своем государстве, принадлежащем всем гражданам Беларуси, желая установить честную власть, создать условия для достойной жизни человека, сохранить мир и спокойствие на белорусской земле».

Основы конституционного строя

– Вместо фиктивного положения о человеке, его правах, свободах и гарантиях их реализации как высшей ценности и цели общества и государства написать:

«Человек обладает правами и свободами, признаваемыми и гарантируемыми государством, и ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.

В Республике Беларусь обеспечивается баланс интересов личности, общества и государства».

– Закрепить право индивидов и народа на сопротивление угнетению: «Граждане Республики Беларусь имеют право оказывать сопротивление любому, кто предпринимает попытку устранить конституционный строй, если другие средства, предусмотренные Конституцией, не могут быть использованы». Данное право обосновано в моей предыдущей публикации .

– «В Республике Беларусь охраняются жизнь и здоровье людей, обеспечивается безопасность общества и государства».

– «Развитие экономики основывается на свободе экономической деятельности и ее эффективном государственном регулировании, осуществляемыми в рамках закона».

– «В Республике Беларусь реализуются принципы социальной солидарности и справедливости, обеспечивается достойный уровень жизни, создаются условия для труда как источника личного и общественного благосостояния, оказываются социальная поддержка и содействие гражданам в приобретении жилья».

– «Республика Беларусь принимает меры для минимизации последствий чернобыльской катастрофы и защиты пострадавших от нее граждан, контролирует радиационную обстановку на территории государства».

– «Государство содействует развитию белорусской нации, ее исторического сознания и культуры. Государство осуществляет меры по поддержке белорусского языка и расширению его использования».

– Сохранить норму нынешней Конституции о том, что государственными языками являются белорусский и русский языки. К сожалению, в части белорусского языка эта норма не реализуется. Ее выполнение приведет к существенному изменению языковой ситуации в стране. В перспективе вижу Беларусь с одним государственным языком — белорусским.

– Исключить цель сделать Республику Беларусь нейтральным государством. Вряд ли идея нейтралитета может быть близкой славянской душе. Ведь нельзя быть нейтральным к добру и злу.

– Перечень государственных символов, состоящий из флага, герба, гимна, дополнить девизом государства: «Жыве Беларусь!».

Права и обязанности личности

– В статью о праве каждого в соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод включить норму, согласно которой «государство обязано выполнять решения международных организаций, принятые по обращениям».

– Сохранить норму о возможности применения смертной казни в соответствии с законом, но в законе данный вид наказания не предусматривать. Смертная казнь способна быть справедливым возмездием за особо тяжкие преступления, но ее применение создает нашей стране внешнеполитические сложности. Беларусь — единственная страна в Европе, применяющая смертную казнь. В том числе по этой причине белорусскому государству отказывают во вступлении в Совет Европы, и наши граждане не могут обратиться за защитой своих прав в такой авторитетный орган названной международной организации, как Европейский суд по правам человека. Предлагаю исключить смертную казнь из закона (Уголовного кодекса).

– Расширить круг обязанностей личности:

«Лица, которые свободно реализовали право на наемный труд, обязаны добросовестно трудиться и соблюдать трудовую дисциплину».

«Обучающиеся обязаны усердно овладевать знаниями».

«Государство предъявляет требования компетентности и нравственности к педагогам».

Выборы

– В Конституции вряд ли стоит определять вид избирательной системы, потому что это затруднит ее реформирование. С данной целью лучше использовать закон (Избирательный кодекс), установив в нем для формирования нижней палаты парламента смешанную избирательную систему — с элементами мажоритарной и пропорциональной.

– «Гарантируются свобода деятельности кандидатов, правильность подсчета голосов и подведения итогов выборов».

– «Наблюдатели имеют право наблюдать за подсчетом голосов на избирательном участке на расстоянии и в условиях, которые обеспечивали бы им возможность видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей».

– «Президент, Палата представителей, Совет Республики на паритетных началах формируют Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, состоящую из 12 членов. Члены комиссии избирают ее председателя.

Нижестоящие избирательные комиссии формируются местными Советами депутатов.

Гарантируется независимость деятельности избирательных комиссий».

Государственные органы

– Ведущим органом государства вижу президента, избранного на подлинных выборах. Пусть власть будет сильной, но она должна быть честной. Президенту предстоит руководить органами исполнительной власти, в рамках Конституции взаимодействовать с законодательной и судебной властями, не посягая на независимость последней, и… своевременно покидать свой пост.

– «Одно и то же лицо может занимать должность президента не более двух сроков».

– Сохранить норму о том, что президент назначает на должность премьер-министра с согласия Палаты представителей; назначает на должность и освобождает от должности других членов правительства; принимает решение об отставке правительства; определяет структуру правительства.

– «Президент с согласия Совета Республики назначает на должность и освобождает от должности генерального прокурора, председателя Контрольной палаты, председателя и членов правления Национального банка».

– Воплотить принцип верховенства закона. Указы и распоряжения президента должны иметь меньшую юридическую силу, чем законы. Президент может издавать декреты, имеющие силу закона, только если парламент на определенный срок делегировал ему такие полномочия.

– «Заработная плата, иное материальное обеспечение, охрана президента устанавливаются законом» (а не самим президентом). Данный закон будет публиковаться.

– «Президент может быть смещен с должности парламентом в связи с совершением тяжкого преступления».

– «Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь является высшим представительным органом государства, осуществляющим законодательную власть».

– «Парламент состоит из двух палат — Палаты представителей и Совета Республики». Сохраняется, таким образом, двухпалатный парламент, чтобы палаты сдерживали друг друга, что снизит вероятность противостояния парламента с президентом.

– Палата представителей будет избираться непосредственно народом, а Совет Республики — путем косвенных выборов.

– Основное полномочие парламента — принятие законов Республики Беларусь. Закон будет считаться принятым при условии, что за него проголосовало большинство от полного состава обеих палат. Но Палату представителей в законодательном процессе следует наделить преимуществом. Если Совет Республики отклонил принятый палатой представителей проект закона, то Палата представителей сможет преодолеть возражения Совета Республики, набрав не менее двух третей голосов депутатов.

– «Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляют президент и правительство — Совет министров Республики Беларусь.

Правительство в своей деятельности подотчетно президенту, ответственно перед ним и парламентом».

– «Правительство является коллегиальным органом».

– Судебная система будет состоять из Конституционного суда и судов общей юрисдикции во главе с Верховным судом.

– Избрание председателя и судей Верховного суда возложить на Совет Республики.

– «Президентом, Палатой представителей, Советом Республики назначается (избирается) по четыре судьи Конституционного суда. Председатель Конституционного суда избирается судьями Конституционного суда».

– Уполномочить Конституционный суд по предложениям президента, Палаты представителей, депутатов Палаты представителей, Совета Республики, членов Совета Республики, Совета министров, Верховного суда, генерального прокурора, уполномоченного по правам человека, местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов давать заключения о конституционности нормативных актов.

Предусмотреть также, что Конституционный суд по жалобам граждан на нарушение их прав и свобод и по предложениям судов дает заключения о конституционности нормативного акта, примененного или подлежащего применению в конкретном деле.

Подробнее о названных и других конституционных изменениях написано в моей книге «Комментарии к Конституции Республики Беларусь», изданном в двух томах.