Онлайн-журнал KYKY сообщил о блокировке Мининформом доступа к своему сайту

По решению Министерства информации информационный портал KYKY.org заблокирован на территории Беларуси, сообщает редакция KYKY в своем телеграм-канале.





«Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!», — пишет KYKY.

Проблемы у онлайн-журнала начались после задержания 27 августа директора рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредителя KYKY Александра Василевича. В тот день в офисе агентства сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля провели обыск.

В офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Василевича Надежда Зеленкова, тоже приехали для обыска сотрудники ДФР. Одновременно два сотрудника в штатском пришли к матери Зеленковой «для беседы». Обыск был также проведен дома у директора журнала Саши Романовой.

После этого директор, главный редактор и часть редакции KYKY временно выехали из страны. «Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью», — сообщили журналисты.

«Мы уверены, что вернемся. Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы. Мы любим ходить с вами на одни и те же мирные акции. Мы испытываем гордость, когда пишем про ваши нереально смешные плакаты, про ваше бесстрашие перед силовиками, про то, как вас много и как вы совершили феноменальную перемену гражданского сознания в стране», — говорилось в сообщении.

1 сентября стало известно о блокировке счета компании «Минт-Медиа», которая работает над онлайн-журналом KYKY.org. Редакция сообщила, что такое решение принял ДФР КГК. «По всей видимости, оно обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича. Напомним, есть все основания считать это дело политическим», — отметили в KYKY.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Он находится под стражей. Срок заключения продлевался дважды. Правозащитники признали Василевича политзаключенным.