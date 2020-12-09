«Вот и меня постигла участь честного белоруса»: уволили чемпиона мира, который нес огонь на Евроиграх

Источник материала: Салiдарнасць

Степан Попов уверен, что сегодня можно потерять более ценную вещь, чем работа — авторитет и репутацию.





Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» не продляет контракт с чемпионом мира и Европы по самбо, золотым медалистом Европейских игр Степаном Поповым.

— Сейчас уникальное историческое время в нашей стране, когда кто-то может резко продвинуться по карьерной лестнице и получить должность, о которой мечтал. Кто-то теряет любимую работу, которой посвятил большую часть своей жизни.

Вот и меня постигла участь честного белоруса, который не молчит! — написал спортсмен в соцсетях.

К своему посту он приложил документ о непродлении контракта.







— Ещё несколько месяцев назад для чиновников из Министерства я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на главной сцене Минска... Различные награды и мероприятия... Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мою честь и достоинство, прессовали в кабинете собственного зала, — рассказал спортсмен, неоднократно высказывавшийся против насилия.

Чемпион сообщил, что на него оказывалось давление: «проверки тренировок, снижение зарплат», «друзья по команде открыто говорили, что из-за таких, как я, у них будут проблемы». Он рассказал, как по-разному ведут себя коллеги.

«Недавно почти каждый из них показывал у себя в соцсетях и открыто говорил, что не может поверить в такие ужасы: про этот обман в 80%, про насилие, почти все были в шоке. Но как коснулось дела быть честными самим с собой, то таких ребят в нашей сборной оказалось немного. Но хорошо, что они есть, и я это очень ценю. Также проявились те, кто просто пропал из моей жизни. Остальные стали тренироваться дальше и жить обычной жизнью, готовиться к соревнованиям, забыв про насилие, обман и жестокость», — пишет спортсмен.

Он уверен, что в наше время сохранить свою репутацию важнее, чем работу.

«Режиму сегодня ни ваши медали, ни титулы не нужны, не обольщайтесь. Это было доказано за последние три месяца. В короткий срок обесценили заслуги и имена легенд белорусского спорта, которые просто не промолчали. Им нужны только покорные, молчаливые и кивающие сторонники, поддерживающие лишь то, что им скажут.

Сегодня можно за один миг потерять более ценную вещь — это авторитет и репутация. Тем народом, который обманули, обидели, избили, который не видит справедливости и который хотят поставить на колени!» — отметил Степанов.

Он напомнил, что сейчас за гражданскую позицию увольняют «очень много крутых специалистов», заменяя их отнюдь не соответствующими кадрами, и высказал свое мнение по поводу появления провластного письма спортсменов.

«Это попытка потянуть еще немного времени и сбить фокус с основных проблем, но многие отнеслись к нему слишком серьезно и стали активно показывать, что они самые преданные сторонники этого режима.

На их месте мне было бы стыдно смотреть в глаза людям, которые пострадали и нуждались в солидарности и поддержке. Но в тот момент спортсмены искали себе оправдание и, как им казалось, своим более важным делам.

Вот сейчас то самое время, когда такие люди раскрываются в полную мощь. Много таланта и ума для этого не нужно. Достаточно уметь исполнять и быть способным пройти по головам людей. Эти люди сейчас получили то, о чем мечтали.

Не хочу быть предсказателем, но скажу лишь то, что чувствую и думаю. Радость этих людей будет недолгой. Все равно не удержаться на том месте, где тебе быть не положено.

Что касается меня, я много раз выходил из зоны комфорта. И каждый раз это было стимулом моего роста. Духовного, умственного или финансового. Для меня важно остаться честным с самим собой.

Когда на твоей душе нет груза укоров совести, жизнь сама покажет тебе путь. Спасибо всем, кто рядом в трудную минуту, и спасибо тем, благодаря чьим ударам я стал сильнее», — отметил спортсмен.