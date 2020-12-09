На границе с Литвой задержан могилевский активист Александр Царук

Известно, что Царук пытался выехать из Беларуси, где регулярно становился объектом для нападок со стороны силовиков. В данный момент, насколько известно, над ним "висят" 7 суток административного ареста (всего уже у Царука в этом году свыше месяца отбытия в неволе за участие в мирных акциях протеста).





Вероятно, активиста отправили отбывать арест по последнему постановлению суда, который назначил Царуку 10 суток ареста. Из них трое активист отбыл до суда, ещё семь ему остаётся.





По информации подписчиков Телеграм-канала, Александра Царука отвезли в Ошмяны.