По его мнению, идея наделить Всебелорусское народное собрание конституционными полномочиями – трюк, чтобы сохранить власть на ближайшие пять лет.





- Трюк – очень точное определение.





Давайте порассуждаем. У нас есть законно избранный президент? Нет. Есть человек, который занимает пост президента, сфальсифицировав выборы, поощряя насилие над мирными протестующими.





И что ему остается? Ему остается изобретать какие-то способы, чтобы продлить свою власть, остаться у власти. При этом мы наблюдаем шарахания из одной стороны в противоположную: то по новой Конституции он не будет президентом, то передача полномочий правительству и парламенту, но уже без изменения Конституции, а в итоге вышли на модель "нового" устройства.





Давайте сделаем высший конституционный орган, передадим ему все основные конституционные полномочия – и вот Всебелорусское народное собрание будет представлять волю народа.





Но он почему-то забыл, что уже есть Национальное собрание – разве оно не представляет волю народа? По Конституции оно и должно выражать волю народа, хотя в нашем случае в Нацсобрании все назначены, а не избраны.





Лукашенко создает структуру под себя: я возглавлю ее (то ли президиум, то ли просто стану председателем) – и мне обеспечены еще пять лет безбедного существования. Вот и весь смысл этой инициативы! А инициатива сама по себе абсурдная, абсолютно ненужная.





- Давайте допустим, что Лукашенко удалось провернуть этот фокус. Как он собирается править страной, которая его отвергла?





- Это другой вопрос – как править. Он действует по примеру Назарбаева: уйти в тень, но править дальше. Но как править, когда люди тебе не доверяют? Только через силовой блок – другого варианта не вижу. А это неизбежно приведет к обострению ситуацию, к новому кровопролитию, к новым жертвам. На штыках долго не усидишь.





- Но устроит ли такой вариант Россию?





- Вот в этом я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что такой вариант устроит Путина. По его высказываниям можно понять, что он делал ставку на изменение Конституции (в ней действительно следовало бы ограничить сроки на занятие должности президента одним лицом), передать часть полномочий и провести новые выборы, в которых, кстати, Лукашенко не должен был участвовать. Вот и все.





Сейчас, я думаю, в Кремле вынуждены будут пересмотреть свое отношение к ситуации. Там присутствуют разные точки зрения, но пока считают, что все еще можно решить мирным путем. Хотя с самого начала было видно, что все это – обычная затяжка времени.





В принципе выборы можно провести и безо всякого изменения Конституции: по статье 87 Конституции Лукашенко уходит, передает свои полномочия и проводятся новые честные выборы. И не надо держаться за власть посиневшими пальцами.





Возможно, Лукашенко зондирует просто общественное мнение, изучает реакцию на идею прописать в Конституции еще один орган.





- Предварительно нарушив Конституцию.





- Конечно. В Конституции четко прописано государственное устройство, все органы государственной власти названы. А как записать в Конституцию Всебелорусское народное собрание, не нарушив Конституцию? Если человек не выполняет Конституцию, то на раз-два можно наделить Всебелорусское народное собрание правом менять Конституцию. Это будет нарушением Конституции.





Такой шаг только усугубит противостояние с обществом. Идти на это – смерти подобно.





- Во что вообще Лукашенко превратил белорусское государство за четыре последних месяца?





- Государство и было авторитарным, а сейчас вся первая статья Конституции уничтожена. Когда-то на расширенном заседании Совмина Лукашенко пытался критиковать меня за то, что я назвал Беларусь полицейским государством. А сейчас я имею еще больше оснований называть ее полицейским государством».