Низкий курс доллара заманивает в ловушку обменника. Почему нельзя вестись на эту удочку?









infobank.by Однако сегодня не стоит поддаваться этой сиюминутной слабости, пишет





Если вы привыкли копить деньги в долларах, продолжайте это делать и дальше. Почему? Курс евро непредсказуем, он очень резко меняется в зависимости от ситуации на рынке. Курс рубля, как показали события августа и октября, может принести такие неприятные сюрпризы, что приходится пить успокаивающие.





Между тем, доллар сегодня находится на минимумах, и это прекрасный повод, чтобы сделать заначку в американской валюте. Ведь, согласно мнению большинства экспертов,

к Новому году нас ждет новый скачок курса доллара вверх.