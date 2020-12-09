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Низкий курс доллара заманивает в ловушку обменника. Почему нельзя вестись на эту удочку?

09.12.2020 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Низкие курсы доллара в кассах банков продолжают пугать держателей валютных сбережений. Возникает мысль — неужели доллар будет дешеветь и дальше? Может быть, перевести депозиты в рубли?



Однако сегодня не стоит поддаваться этой сиюминутной слабости, пишет infobank.by

Если вы привыкли копить деньги в долларах, продолжайте это делать и дальше. Почему? Курс евро непредсказуем, он очень резко меняется в зависимости от ситуации на рынке. Курс рубля, как показали события августа и октября, может принести такие неприятные сюрпризы, что приходится пить успокаивающие.

Между тем, доллар сегодня находится на минимумах, и это прекрасный повод, чтобы сделать заначку в американской валюте. Ведь, согласно мнению большинства экспертов, 

к Новому году нас ждет новый скачок курса доллара вверх.
 
 
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Низкие курсы доллара в кассах банков продолжают пугать держателей валютных сбережений. Возникает мысль — неужели доллар будет дешеветь и дальше? Может быть,...
 
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