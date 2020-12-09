Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку от Евразийского банка развития

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР). Этот вопрос на встрече обсудили первый вице-премьер страны Николай Снопков и председатель правления банка Николай Подгузов, передает «МИР 24».

«Для нас ЕАБР – очень важный институт. С учетом того, что сейчас отрабатываются очередные санкционные списки, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно от западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», – заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

Снопков отдельно отметил, что Минск благодарен за готовность Евразийского банка развития заместить кредитные линии по транспортным проектам. Подгузов подчеркнул, что его банк находится вне политики. Задача финансовой организации – рост экономики и стимулирование интеграционных процессов на просторах ЕАЭС.