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Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕАБР в условиях санкций ЕС
09.12.2020 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. Белорусские власти рассчитывают на поддержку со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в условиях предстоящих экономических санкций Евросоюза, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.
ЕС
"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - приводит слова Снопкова БелТА во время встречи с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.
Вице-премьер поблагодарил руководство банка за предложенную ранее помощь в финансировании тех проектов, которые планировалось осуществить совместно с европейскими банками.
Ранее директор ЕАБР по Республике Беларусь Владимир Ермолович
ЕАБР продолжает сотрудничество с Беларусью
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около одного миллиарда долларов", - отметил Подгузов.
© Sputnik
Инвестиции в белорусскую экономику со стороны банков развития
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Евросоюз разрабатывает третий пакет санкций по Беларуси, планируется, что в нем введут дополнительные ограничительные меры в экономической сфере.
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