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Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕАБР в условиях санкций ЕС

09.12.2020 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Белорусские власти рассчитывают на поддержку  со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в условиях предстоящих экономических санкций Евросоюза, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

© Sputnik
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ЕС готовит третий пакет ограничительных мер в отношении Беларуси. Какими именно будут экономические санкции, пока не известно, однако источники в Евросоюзе утверждают, что они могут коснуться нескольких десятков лиц и фирм.

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - приводит слова Снопкова БелТА во время встречи с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

Вице-премьер поблагодарил руководство банка за предложенную ранее помощь в финансировании тех проектов, которые планировалось осуществить совместно с европейскими банками.

Ранее директор ЕАБР по Республике Беларусь Владимир Ермолович заявил, что, если правительство страны обратиться с подобной просьбой, банк рассмотрит и, в случае возможности, удовлетворит ее.

ЕАБР продолжает сотрудничество с Беларусью

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Глава ЕАБР подчеркнул, что банк находится "вне каких-то политических конструкций" и ставит целью развитие экономик и интеграционных процессов в странах ЕАЭС.

"Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около одного миллиарда долларов", - отметил Подгузов.

© Sputnik
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Ранее в ЕАБР заявляли, что есть вероятность замещения Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в случае его выхода из проектов в Беларуси. ЕБРР 18 ноября сообщил, что руководство банка не собирается рассматривать новые проекты в госсекторе страны. При этом деятельность финансового учреждения не будет остановлена в Беларуси, ее лишь перенаправят на частный сектор.

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Теги: Минск
 
 
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Евросоюз разрабатывает третий пакет санкций по Беларуси, планируется, что в нем введут дополнительные ограничительные меры в экономической сфере.
 
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