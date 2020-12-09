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Новый Land Rover Defender получил отличную оценку от Euro NCAP

09.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Комиссия Euro NCAP разбила свежую партию новинок 2020 года. Единственным доступным в РБ автомобилем из них является Land Rover Defender. Внедорожник получил максимальные пять звезд по результатам тестовых испытаний.

В число умных систем безопасности внедорожника входят система экстренного торможения, удержания полосы движения, система мониторинга возможности столкновения сзади. Также на Defender установлены шесть подушек безопасности и система ISOFIX с тремя точками крепления.

На тестах Euro NCAP новый Defender получил 85% за защиту взрослых и детей, 79% за системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, и 71% по итогам теста, определяющего, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов и велосипедистов в случае наезда на них. По общим результатам всех испытаний внедорожнику был присвоен максимальный пятизвездочный рейтинг.

Ник Роджерс, главный инженер Jaguar Land Rover: «В процессе создания нового Defender мы уделяли огромное внимание безопасности пассажиров и других участников движения. Мы стремились создать самый функциональный, надежный и в то же время самый безопасный из всех автомобилей Land Rover. Для меня большая честь то, что Euro NCAP поставил нашему новому Defender высшую оценку — пять звезд».

В Euro NCAP протестировали Defender 110, но, кроме него, в семейство также входит короткобазная версия Defender 90 и две коммерческие модификации Hard Top с грузовым отделением объемом 2059 или 1355 литров, отделенным от пассажирской части салона перегородкой за передними сидениями.

Land Rover Discovery III, 2005 г.в., 350 000 км
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8950$ / 7391€
Land Rover Freelander II, 2008 г.в., 287 000 км
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Комиссия Euro NCAP разбила свежую партию новинок 2020 года. Единственным доступным в РБ автомобилем из них является Land Rover Defender. Внедорожник получил максимальные пять...
 
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