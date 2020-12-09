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Новый Land Rover Defender получил отличную оценку от Euro NCAP
Источник материала: Onliner
Комиссия Euro NCAP разбила свежую партию новинок 2020 года. Единственным доступным в РБ автомобилем из них является Land Rover Defender. Внедорожник получил максимальные пять звезд по результатам тестовых испытаний.
В число умных систем безопасности внедорожника входят система экстренного торможения, удержания полосы движения, система мониторинга возможности столкновения сзади. Также на Defender установлены шесть подушек безопасности и система ISOFIX с тремя точками крепления.
На тестах Euro NCAP новый Defender получил 85% за защиту взрослых и детей, 79% за системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, и 71% по итогам теста, определяющего, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов и велосипедистов в случае наезда на них. По общим результатам всех испытаний внедорожнику был присвоен максимальный пятизвездочный рейтинг.
Ник Роджерс, главный инженер Jaguar Land Rover: «В процессе создания нового Defender мы уделяли огромное внимание безопасности пассажиров и других участников движения. Мы стремились создать самый функциональный, надежный и в то же время самый безопасный из всех автомобилей Land Rover. Для меня большая честь то, что Euro NCAP поставил нашему новому Defender высшую оценку — пять звезд».
В Euro NCAP протестировали Defender 110, но, кроме него, в семейство также входит короткобазная версия Defender 90 и две коммерческие модификации Hard Top с грузовым отделением объемом 2059 или 1355 литров, отделенным от пассажирской части салона перегородкой за передними сидениями.
серый, внедорожник, дизель 2.7 л, автоматическая, полный привод
зеленый, внедорожник, дизель 2.2 л, механическая, полный привод
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
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Комиссия Euro NCAP разбила свежую партию новинок 2020 года. Единственным доступным в РБ автомобилем из них является Land Rover Defender. Внедорожник получил максимальные пять...
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