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Гололед и мокрый снег: прогноз погоды на 10 декабря

09.12.2020 17:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гололед и мокрый снег: прогноз погоды на 10 декабря

Мощный малоподвижный антициклон, который принес в нашу страну морозную, ветреную погоду начинает терять позиции. И уже завтра погода начнет постепенно меняться – станет больше облачности, пойдут осадки, температура немного повыситься.

В ближайшую ночь погоду будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние более влажных воздушных масс. В результате натекут слои плотных облаков, местами пройдут небольшие осадки, но температура воздуха даже днём сохранится отрицательной.

В четверг, 10 декабря, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем по юго-западной половине страны пройдет снег, мокрый снег, а по югу с дождем. Днем по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. Влажность от 60% по востоку до 90% по западу. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый.

В восемь утра температура воздуха составит от -4°С по западу до -7°С по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее. Одевайтесь теплее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от -2°С мороза по юго-западу до -5°С по северо-востоку. К вечеру температура существенно не изменится – -2°С…-5°С.

В пятницу атмосферный фронт, двигаясь с территории Украины, принесет мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-западу до -7°С по северо-востоку, днем -3°С…+4°С. В предстоящие выходные сохранится влияние влажных воздушных масс, поступающих с юго-запада, будет облачно с прояснениями. Временами кратковременный мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Ночью от +1°С по юго-западу до -10°С мороза по востоку, в середине дня -5°С…+1°С.

 

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Мощный малоподвижный антициклон, который принес в нашу страну морозную, ветреную погоду начинает терять позиции. И уже завтра погода начнет постепенно меняться –...
 
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