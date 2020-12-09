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Мужчина бросил бутылку в голову ребенку: расследование уголовного дела завершено

09.12.2020 17:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина бросил бутылку в голову ребенку: расследование уголовного дела завершено

В Гродно на детской площадке пьяный мужчина бросил бутылку в голову ребенку. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в УСК по Гродненской области.

ЧП произошло в октябре. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил за руку 5-летнего ребенка. Другие дети заступились за ребенка. Это разозлило мужчину – он бросил стеклянную бутылку в голову 10-летнему мальчику. Ребенок получил тяжелую травму. Его госпитализировали. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Мужчину задержали. 50-летний житель Гродно ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжкого преступления. Как выяснилось, в день инцидента мужчина освободился из мест лишения свободы. Незадолго до происшествия выпил бутылку водки. 

Экспертиза показала: психическим расстройством мужчина не страдал. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство) и ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетнего из хулиганских побуждений). Нарушитель заключен под стражу.

ФОТО: БЕЛТА 

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на детской площадке пьяный мужчина бросил бутылку в голову ребенку. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в УСК по Гродненской области. ЧП...
 
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