Источник материала: ОНТ

В Гродно на детской площадке пьяный мужчина бросил бутылку в голову ребенку. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в УСК по Гродненской области.

ЧП произошло в октябре. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил за руку 5-летнего ребенка. Другие дети заступились за ребенка. Это разозлило мужчину – он бросил стеклянную бутылку в голову 10-летнему мальчику. Ребенок получил тяжелую травму. Его госпитализировали. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Мужчину задержали. 50-летний житель Гродно ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжкого преступления. Как выяснилось, в день инцидента мужчина освободился из мест лишения свободы. Незадолго до происшествия выпил бутылку водки.

Экспертиза показала: психическим расстройством мужчина не страдал. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство) и ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетнего из хулиганских побуждений). Нарушитель заключен под стражу.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram