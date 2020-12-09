Источник материала: Хартия'97

В Украине введут локдаун: озвучены даты и ограничения 9.12.2020, 17:17

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Фото: ТАСС

Карантин в стране ужесточат.

Как сообщает «Новое время» , кабинет министров Украины ужесточит карантин с 8 января до 24 января. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, власти не видят необходимости вводить локдаун в декабре, учитывая некоторое снижение уровня заболеваемости. Шмыгаль отметил, что это стало возможным благодаря карантину выходного дня, введенному в ноябре и благодаря штрафам за неношение масок.

«Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их — зимнее каникулы ради безопасности», — сказал он.

В период действия жесткого карантина буде запрещена работа:

кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.

Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.

Будут запрещены все массовые мероприятия.

В то же время, общественный транспорт будет работать в режиме оранжевой эпидемиологической зоны.

Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу.

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