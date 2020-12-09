Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко против банды МОК, которая детей трогает

Вечером 8 декабря, работая за компьютером (редактировал очередной цитатник Лукашенко), вдруг услышал из телевизора знакомый хриплый голос: «Очень мерзко отношусь. Негодяи и подонки крайние! Ну, как я могу относиться к ним? Ну, негодяи!»

Глянул на экран, а там действительно Лукашенко стоит перед людьми в белых халатах и вещает. Говорит, что он для них «враг был всегда», что они сделали какой-то бах, и что банда из МОК трогает детей, а Лукашенко собирается обращаться в суд.

Сенсация!?

А мне для цитатника это очередной «подарок». Но надо всё точно скопировать, до запятой. Чтобы потом цитатник не арестовали за клевету на человека «при исполнении».

Зашел я сначала на сайт Лукашенко . Там есть люди в белых халатах и масках в райбольнице в Столбцах, есть слова про банду и детей, которых они трогают, есть про то, что он «главный враг», есть про «подавать в суд». Но вот этих слов — «Очень мерзко отношусь. Негодяи и подонки крайние! Ну, как я могу относиться к ним? Ну, негодяи!» — этих слов нет.

Зашел на сайт государственного агентства БЕЛТА. Все то же самое. «Очень мерзко отношусь. Негодяи и подонки крайние! Ну, как я могу относиться к ним? Ну, негодяи!» Этих слов нет .

Ну, думаю себе, заработался. Видно уже слуховые галлюцинации начались.

Наконец, зашел на сайт телеканала ОНТ , в эфире которого и услышал слова-призраки. И там про «Очень мерзко отношусь. Негодяи и подонки крайние! Ну, как я могу относиться к ним? Ну, негодяи!» тоже нет. Лишь фотоснимок обиженного руководителя страны и слова про суд.

Но я уже опытный. Шикарную цитату для моего цитатника терять не хотелось. Ведь она — цитата Лукашенко, как драгоценный камень в коллекции миллиардера. Много раз мне доводилось попадать в ситуации, когда Лукашенко что-то сказал оригинальное, а потом на его сайте его слуги изюминку и отцензурировали. Я еще поискал на сайтах других придворных телекомпаний для очистки совести и, наконец, пошел на ютуб.

И вот она радость находки! И с большего — радость от того, что я в своем уме и не ослышался. Новостной выпуск телеканала ОНТ за 20:30 от 8 декабря. Мотайте сразу на 10:50. Лукашенко сделал заявление по поводу решения МОК, из которого на всех президентских сайтах убрали слова, которые в тексте ниже выделены жирным красным.

На вопрос медицинской сестры-регистратора к Лукашенко, как он относится к решению МОК, он ответил:

«Очень мерзко отношусь. Негодяи и подонки крайние!

Я вчера вечером узнал, что МОК, не знаю по какому праву… Ладно. Я враг для них был всегда. Но детей зачем вы трогаете? Но детей зачем вы трогаете? Мои дети… Я их берег, чтобы они вообще к политике не имели отношения. Я, правда, не знаю, чем это обосновано.

Нам надо обратиться в суд. Пусть они — этот Бах (Томас Бах, глава МОК. — авт.) и прочая банда в МОКе, пусть они докажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!

И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы! Они уже там решили!

Ну, ладно, я переживу, но детей вы зачем трогаете?

Ну, как я могу относиться к ним? Ну, негодяи!

Главное, нам надо смотреть свою страну. Вот нам момент такой… нам не отдать. Ее нельзя кому-то отдать.

Ну, так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях... Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете?

…Посмотрим, поддержит ли нас Россия.

Вот такой "справедливый" у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом».

Итак, полная цитата Лукашенко перед людьми в белых халатах найдена. Словесный детектив почти закончен. Для полного расследования остается узнать, кто и зачем цензурировал Лукашенко. На его речь некто как бы надел невидимую маску, которая одни слова пропускает, а другие, как вирусы, задерживает.

Для меня к радости от успешного поиска цитаты примешалось чувство тревоги: а не арестуют ли меня за разглашение «государственной тайны» — полной цитаты Лукашенко? А то вдруг окажется, что придал огласке личные данные.

Ну, а кроме этого, есть еще вопросы. О каких детях говорил Лукашенко? Очевидно, что не о молодых спортсменах, воспитанниках РЦОРов и СДЮШОРов, которых «банда из МОК» лишает олимпийской мечты. Говорил о своих.

И старший Виктор, и средний Дмитрий плотно завязаны на спорте. Виктор Александрович — первый вице-президент НОК, Дмитрий Александрович рулит Президентским спортивным клубом. И оба уже давно «не дети». Виктору вот совсем недавно 45 лет исполнилось, Дмитрий на пять лет моложе.

А главная интрига — это, конечно, суд. Лично я ЗА. Вот сейчас поднял обе руки от клавиатуры и проголосовал. И призываю всех проголосовать тоже ЗА.

Иск-то придется подавать по месту нахождения МОК — в швейцарский суд. А там телефонное право не работает. Там работают законы. Настоящие, а не те, что обслуживают интересы правящей клики.

Так что подавайте в суд, товарищ Лукашенко! Обязательно подавайте. Узнаете о себе много любопытного.