Россия рискует потерять доверие белорусов

Россия теряет симпатии белорусов из-за поддержки ею Александра Лукашенко. Если политические изменения в Беларуси не оправдают надежд общества, то вина за это может быть возложена и на Кремль.





Симпатии тают

В Беларуси сложилось хорошее отношение к России, следует из недавнего онлайн-опроса белорусских горожан, проведенного в ноябре 2020 года британским аналитическим центром Chatham House.

82% респондентов в целом положительно относятся к России. Две трети опрошенных одобрительно отозвались о Владимире Путине. Однако за последние месяцы отношение к правящей элите России поменялось.

46% всех респондентов заявило о том, что их мнение о политическом руководстве России ухудшилось после того, как оно выразило поддержку Александру Лукашенко в текущем политическом кризисе. 51% считает, что российские средства массовой информации абсолютно неправильно интерпретируют ситуацию в Беларуси.

«С одной стороны, у белорусов очень теплое отношение к России. С другой стороны, ухудшилось отношение к политическому руководству, потому что оно поддержало Лукашенко. Но ухудшение еще не такое радикальное, потому что у Путина довольно высокий рейтинг в Беларуси», — сказал Naviny.by научный сотрудник Chatham House Григорий Астапеня.

На вопрос, какую позицию должна занять Россия в текущей ситуации, 61,2% горожан высказались за невмешательство. 16,3% сказали, что она должна поддержать Лукашенко, 22,5% — протестующих. При этом 51% респондентов заявили, что России следует обсуждать политический кризис в Беларуси не только с Лукашенко, но и со Светланой Тихановской.

Нет контакта

Оппоненты Лукашенко неоднократно попытались выйти на российские власти, чтобы донести до них свою позицию, но эти попытки пока не увенчались успехом.

«Насколько мне известно, много людей пытались и пытаются установить какие-то контакты с российским руководством, чтобы объяснить нашу позицию, но пока это ни к чему не приводит и на высокий уровень ни у кого выходов не было», — сказал Naviny.by советник Тихановской по политическим вопросам Александр Добровольский.

В редких случаях это было содержательное общение и с довольно влиятельными людьми, но политический советник Тихановской отказался расскрывать детали и называть имена. В октябре представители Координационного совета ездили в Москву , чтобы поменять российское общественное мнение о ситуации в Беларуси через экспертное сообщество.

«Одни руководствуются заклинаниями типа враждебный Запад раздул пожар в Беларуси. Другие считают, что для России это может быть плохой пример. Третьи считают, что Лукашенко их союзник. Но есть люди, которые хорошо понимают ситуацию, но не рискуют поднимать этот вопрос, потому что могут навлечь на себя проблемы», — отметил Добровольский.

Белорусский транзит

Сейчас российские руководство продвигает в Беларуси конституционную реформу и подумывает создать пророссийские партии для участия в парламентских выборах, но серьезных усилий для разрешения политического кризиса не предпринимает, а, скорее, заняло выжидательную позицию, считает советник Тихановской.

«Мы ни у кого не просим вмешиваться в белорусские дела. Мы рассчитываем, что все будут уважать наш суверенитет и выбор белорусского народа, а не поддерживать человека, который силой захватил власть», — сказал Добровольский.

Российские власти не могут открыто поддержать белорусский протест, потому что это противоречит проводимой ими политике, уверен Астапеня. По его мнению, Россия всегда работает с правящей элитой и редко с оппозицией, а протесты на улицах — это то, чего она сама остерегается.

«У них самих сейчас происходит процесс политического транзита. Им важно показать успешный пример, поэтому они делают ставку на конституционную реформу в Беларуси», — отметил научный сотрудник Chatham House

По его мнению, если в ходе этой реформы удастся увеличить роль парламента, начать партийное строительство, передать часть полномочий президента правительству, то это могло бы оправдать ожидания белорусского общества.

Но, судя по всему, Лукашенко игнорирует такой вариант. Он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом . Такой формат транзита власти позволяет провести лишь косметические изменения в стране и остаться у власти, что не соответствует ожиданиям белорусского общества. Если Россия поддержит Лукашенко в его намерениях, то белорусское общество может возложить вину за провал в разрешении политического кризиса и на Кремль, предположил Астапеня.

«Российское руководство могло бы добиваться больших выгод, уступок для белорусского общества в результате конституционной реформы. Если у него это получится, то отношение белорусского общества к нему улучшится», — сказал научный сотрудник Chatham House.