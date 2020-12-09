Сколько стоит нарядить елку к Новому году-2021? Посмотрели цены на ярмарке в Могилеве и посчитали

Источник материала: Tut.by

В Могилеве уже заработали предновогодние ярмарки, но покупателей на них пока мало. Продавцы говорят, что ждут наплыв после 10−15 декабря, «когда все получат зарплату и начнут готовиться к Новому году». А мы пока пошли и посмотрели, что почем продают и сколько будет стоить нарядить елку к Новому году — среднюю и бюджетную.





Предновогодние ярмарки будут работать в Могилеве до конца декабря каждый день с 10.00 до 19.00. Открылись они возле крупных торговых центров в разных микрорайонах города: возле «Арбата», «Авеню», «Перекресток центра», «Атласа». В этих же точках будут работать и елочные базары — позже .

Пока же на новогодних ярмарках продают искусственные ели, елочные и интерьерные украшения, гирлянды, мишуру.

Мы отправились на главную предновогоднюю ярмарку Могилева на площади возле диагностического центра. Посмотрели, что есть и сколько стоит, и посчитали, во сколько обойдется поставить дома елку с нуля.









Начнем с главного — с елки. Небольшие ели — настольные, до метра в высоту — есть почти в каждой ярмарочной палатке (кроме тех, где продают исключительно чаи, разумеется). Есть белые и зеленые деревья — за 10−45 рублей в зависимости от высоты и вида. Например, есть белые елки, с готовой подсветкой и цветками на кончиках лапок за 35 и 45 рублей — 40 и 60 см в высоту соответственно.

Елочная палатка на ярмарке одна. Цены на искусственные новогодние деревья зависят от страны-производителя, материала и, конечно, высоты. А вот от цвета не зависят: белые, салатовые и классические зеленые стоят одинаково. Цены — от 54 рублей и выше. Прейскурант на самую распространенную «ростовку» такой:

1,2 метра — 54−104 рубля;

1,9−2 метра — 133−429 рублей;

2,5 метра — 250−624 рубля;

3 метра — 416−541 рубль.





Остановим свой выбор на похожей на живую елку с роскошным названием «Европейская королева» высотой 1,8 метра за 208 рублей. Более бюджетный вариант дерева такой же высоты — 108 рублей.





Теперь гирлянда. Это, говорят, продавцы, самый ходовой сейчас товар. Выбор огромный как по оформлению лампочек, так и по их цвету, а также по цвету и длине провода. Гирлянды-сетки на окна тоже спрашивают. Кто-то искал непременно с желтыми лампочками и с черным проводом — под окна из черного пластика.









Стоимость гирлянд — от 5 рублей за 4-метровую на 100 лампочек до 30-метровой за 40 рублей. Есть гирлянды, которые называются «роса» — это провод с лампочками внутри него: 20 метров — 35 рублей. Но «роса», скорее, для украшения интерьера — провод достаточно жесткий. А мы для нашей условной бюджетной елки возьмем 8-метровую за 10 рублей, для «Европейской королевы» — 30-метровую за 35 рублей.

Теперь выбираем елочные игрушки. Они все на ярмарке пластиковые — стеклянными торговать опасно, говорят продавцы. Есть и декорированные блестками шишки.

Больше всего на ярмарке елочных шаров. Есть совсем маленькие для настольных елок — по 15 копеек за штуку. Шары покрупнее стоят 40 копеек — 2 рубля. Есть шары и по 5 рублей за штуку: крупные, в блестках и пайетках, необычно декорированные. Их можно купить поштучно или набором.









Например, набор из 16 ажурных шаров, усыпанных красными блестками, стоит 48 рублей. Продавцы говорят, что сейчас покупатели стараются подбирать украшения на елку одного или двух цветов: красные и золотые, синие и серебристые — и так далее. Потому для нашей условной «Европейской королевы» возьмем два таких набора, и второй — с золотистыми блестками.

Для более бюджетной елочки возьмем шары попроще, но тоже красивые — просто обычные глянцевые. 10 штук — по рублю за каждый. И еще 10 шишек, припорошенных блестками, — 10 штук по 50 копеек за каждую.





Украшение для верхушки елки выберем классическое — в виде длинной сосульки на сфере: 5 рублей за штуку.

Пушистая мишура-дождик стоит в среднем 2 — 2,5 рубля, хотя можно найти и поскромнее — за рубль. Для украшения «Европейской королевы» возьмем три за 2 рубля каждая, для бюджетной елки — тоже три, но по рублю.









Итак, считаем.

Бюджетная 180-сантиметровая искусственная елка и ее украшение «с нуля» обойдутся примерно в 141 рубль.

Елка и украшения в среднем ценовом диапазоне могут стоить 350 рублей.

…Тем временем до Нового года осталось 22 дня.