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Российская актриса Лия Ахеджакова - о протестах в Беларуси

09.12.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская актриса Лия Ахеджакова дала эмоциональное интервью «Радыё Свабода». В разговоре она назвала ситуацию в стране «трагичнейшей», но сказала, что все ее знакомые поддерживают мирный протест в Беларуси.


Фото с сайта baskino.com

В интервью Лия призналась, что уже давно следит за политической ситуацией в Беларуси и знакома с известными оппозиционерами — Владимиром Некляевым, Николаем Статкевичем, Андреем Санниковым. На вопрос журналистки «Радыё Свабода» о том, как сейчас Ахеджакова оценивает ситуацию в Беларуси, артистка ответила, что ее оценка «трагичнейшая».

— Мы каждый день смотрим то, что происходит. Слушаем Олю Карач, Павла Латушко, в которого мы влюблены — какой замечательный человек! <…> Вот гениальный президент: с дипломатическим опытом, с английским языком. Культура, обаяние, ума море (о Латушко. — Прим. ред.). Мы все влюблены в этих чудных женщин — Светлану Тихановскую, Машу Колесникову, Веронику Цепкало. И то, что эти две за своих мужей [пошли в политику], невероятно трогает и учит весь мир.

По мнению актрисы, цветами, белыми платьями и интеллигентностью противостоять режиму практически невозможно. Особенно после того, как начали гибнуть люди.

— Мне кажется, что, пока [президент] сидит там, защищенный со всех сторон, пока при нем армия и водометы, безоружные люди ничего не смогут. И более того, история нам показывает, что добром революции не делаются. Было же в Армении — и посмотрите, куда мы приехали.

По словам артистки, власти России должны были поддержать протесты в Беларуси, но они этого не делают. А вот все представители интеллигенции, которых знает актриса, солидарны с ней в поддержке белорусского мирного протеста. Говорит, все ее знакомые переживают за белорусов и восхищаются ими.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Лия поделилась, что любит Беларусь, что объездила ее вдоль и поперек. В беседе актриса вспомнила историю, которая ее испугала. После одного из выступлений артистки в Беларуси на сцену с букетом вышел Владимир Некляев, чтобы ее поздравить. Он прочел протестные стихи.

— И [после этого] половина зала в ужасе бежала. Потом за кулисы прибежали женщины: «Как вы посмели, как вы это допустили?». И я поняла, что наказание им страшное будет.

Но сейчас, говорит артистка, многие белорусы перестали бояться. Белорусский народ она называет изумительным за мужество и невероятную преданность своей стране. К белорусам, которые пережили четыре месяца протестов, Лия обратилась со словами поддержки и пожелала процветания «этой чудной стране».

Напомним, еще 10 сентября Ахеджакова записала видеообращение в поддержку белорусского народа. В нем актриса призналась, что ее переполняют чувства и она не может молчать.

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Российская актриса Лия Ахеджакова дала эмоциональное интервью «Радыё Свабода». В разговоре она назвала ситуацию в стране «трагичнейшей», но сказала, что все ее...
 
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