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Нацбанк РБ отзывает временную администрацию из Белгазпромбанка
Источник материала: АФН
Нацбанк Беларуси принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом ˮБелгазпромбанк".
«Последний день работы временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" 10 декабря 2020 года», - говорится в сообщении регулятора..
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Нацбанк Беларуси принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом ˮБелгазпромбанк".
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