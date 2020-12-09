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Нацбанк РБ отзывает временную администрацию из Белгазпромбанка

09.12.2020 17:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом ˮБелгазпромбанк".

«Последний день работы временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" 10 декабря 2020 года», - говорится в сообщении регулятора..

 
 
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Нацбанк Беларуси принял решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом ˮБелгазпромбанк".
 
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