ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдеп США: даже наши российские коллеги назвали итоги выборов в Беларуси абсолютно непостижимыми

09.12.2020 17:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На слушаниях Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе глава бюро по делам Евразии Госдепартамента Филип Рикер ответил на вопрос о затяжном политическом кризисе в Беларуси.

Вот главное, что он сказал:

— США поддержат санкции Евросоюза против белорусских властей:

“Мы присоединяемся к нашим европейским партнёрам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока беларусские власти не внесут изменения и не предоставят народу правительство, которого тот заслуживает”;

— важно поскорее утвердить кандидатуру Джули Фишер в качестве посла в Беларуси;

— белорусские власти должны соблюдать обязательства в области прав человека и для реализации рекомендаций отчёта Московского механизма “О нарушениях со стороны властей Беларуси прав человека и основных свобод своих граждан до, во время и после президентских выборов 9 августа”;


— ОБСЕ следует активизировать своё участие в разрешении политического кризиса и прекращении жестоких репрессий в Беларуси; 

— США должны продемонстрировать солидарность с белорусами и использовать для этого все доступные платформы:

“Речь не идёт о геополитическом выборе между Западом и Россией. Речь о том, чтобы показать, что у Беларуси есть такой выбор. Мы поддерживаем белорусский народ в его решимости. На самом деле люди стремятся к правительству, которое просто выполняет для них всё, чего можно ожидать и что чётко закреплено в Хельсинкских принципах”;

— в отношениях между Беларусью и США намечался прогресс, но всё испортили выборы, итоги которых “даже наши российские коллеги назвали абсолютно непостижимыми”.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На слушаниях Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе глава бюро по делам Евразии Госдепартамента Филип Рикер ответил на вопрос о затяжном...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обязали сменить штору». Задержанному вчера в «Магистре» дали 30 базовых штрафа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика