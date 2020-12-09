Александра Герасименя: Лукашенко просто нездоровый человек

– Понимаете, за 26 лет у власти человек настолько за нее держится, он настолько за нее цепляется уже из последних сил. Человек на самом деле психологически нездоров – и мы все это можем наблюдать сейчас, видя его в разных ипостасях.

Как он выбегал с оружием на свой народ, как он называет свой же народ стадом, овцами. Насколько это надо не любить своих же людей.

сказала Герасименя в эфире телеканала «Прямий». Единственное, с кем можно вести диалог – это с его опричниками, которые на данный момент уже понимают, что все летит в пропасть – и они вместе с ним уходят туда. Соответственно, они могут выйти на диалог и, возможно, что они скоро сами его и сдадут, –Герасименя в эфире телеканала «Прямий».

поделилась мнением о санкциях со стороны МОК по отношению к НОК Беларуси и прокомментировала слова Лукашенко в адрес Международного олимпийского комитета. Александра Герасименя такжео санкциях со стороны МОК по отношению к НОК Беларуси и прокомментировала слова Лукашенко в адрес Международного олимпийского комитета.





– На самом деле очень скучаю по дому. Очень хотелось бы вернуться. Начались холодные периоды в году. Но в любом случае у нас горячо, мы работаем в полном составе, работаем по максимуму. Вы видели первые важные результаты (речь идет о санкциях МОК - прим. БП).





О санкциях МОК

- Мы считаем, что это очень справедливые санкции. Санкции, которые не затрагивают прав спортсменов. То есть каждый спортсмен имеет право выступить на Олимпийских играх, если он выполнил лицензию. Чиновники, которые оказывали давление на спортсменов, они временно наказаны.





Весь исполком НОК не имеет права принимать участие в Олимпийских играх и мероприятиях МОК. В том числе финансирование МОК в отношении НОК полностью приостановлено, но все спортсмены, которые получают стипендию, также будут получать ее, только уже непосредственно от МОК.





Думаю, это очень исторический момент не только для Беларуси, но и для всего спортивного сообщества. Большинство международных организаций за нас очень переживали.





И это большое достижение Фонда спортивной солидарности в том, о буквально за пару месяцев нам удалось расшатать такую громадную махину как Международный олимпийский комитет и, можно сказать, ынудить их принять решение в пользу белорусских атлетов.





Это очень большая победа для нас. Это очень важно для всех атлетов, для всех спортсменов. Особенно для тех, кто оказался вне национальной команды. Думаю, что сейчас все ребята немножко выдохнули, расслабились. Так как понимают, что ни МОК, ни международные федерации теперь их не бросят. И НОК Беларуси придется испольнить те предписания, которые МОК им направил.





О словах Лукашенко про суд и «банду Баха»





- Знаете, я бы даже не хотела опускаться до комментариев. Мы видим, что опять всех вокруг начинают обвинять. Как говорится: «Слона мы и не заметили». Поэтому всегда легко кого-то обвинить, но своей вины принять человек не может до сих пор. К сожалению.



