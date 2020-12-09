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В Беларуси бесплатное ЭКО смогут сделать около 2 тысяч пар в 2021 году

09.12.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. В республиканском бюджете заложены 12 миллионов рублей на бесплатную попытку ЭКО, сообщает агентство "Минск-Новости".

© Pixabay
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С января 2021 года многие семейные пары, которые сталкиваются с репродуктивными проблемами, получат возможность бесплатно сделать одну попытку ЭКО при наличии медицинских показаний. Провести процедуру можно будет в одной из трех клиник – РНПЦ  "Мать и дитя", Городской клинический родильный дом №2 и Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья". 

В следующем году на эти цели из республиканского бюджета планируют выделить 12 миллионов рублей. Примерно 2 тысячи пар смогут получить такую помощь.

"Сегодня люди полагаются на собственные ресурсы, а также на кредитование, которое осуществляется при поддержке республиканского бюджета. Поэтому однозначно такой процесс станет более доступным, поскольку это дорогостоящая процедура", – сообщает начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко.

 
Теги: Минск
 
 
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В следующем году в Беларуси вступает в силу указ, дающий возможность бездетным парам сделать ЭКО бесплатно. Из республиканского бюджета выделены средства.
 
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