В Беларуси бесплатное ЭКО смогут сделать около 2 тысяч пар в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. В республиканском бюджете заложены 12 миллионов рублей на бесплатную попытку ЭКО, сообщает агентство " Минск-Новости".

С января 2021 года многие семейные пары, которые сталкиваются с репродуктивными проблемами, получат возможность бесплатно сделать одну попытку ЭКО при наличии медицинских показаний. Провести процедуру можно будет в одной из трех клиник – РНПЦ "Мать и дитя", Городской клинический родильный дом №2 и Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья".

В следующем году на эти цели из республиканского бюджета планируют выделить 12 миллионов рублей. Примерно 2 тысячи пар смогут получить такую помощь.

"Сегодня люди полагаются на собственные ресурсы, а также на кредитование, которое осуществляется при поддержке республиканского бюджета. Поэтому однозначно такой процесс станет более доступным, поскольку это дорогостоящая процедура", – сообщает начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко.