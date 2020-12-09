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Без "системы", но с тепловизорами: заставу открыли на границе с Украиной - видео

09.12.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Здесь нет привычных линейных сигнализационных комплексов, но активно используются тепловизоры и плавсредства. Также благодаря установленному автоматизированному посту технического наблюдения на заставе можно дистанционно следить за охраняемым участком границы и прилегающей местностью в любое время суток.

Пост оснащен автономными источниками питания (солнечными панелями, ветрогенераторами, аккумуляторами) и интегрирован в интеллектуальную систему охраны границы центра мониторинга, который расположен на заставе "Хойники".

"Такой подход к построению "интеллектуальной границы" позволяет подразделению действовать только по реальным нарушителям законодательства, экономя материальные средства, людской ресурс и значительно повышая эффективность охраны рубежей", - отметили в пресс-службе ГПК.

Всего на территории "Деражичей" находятся помещения в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач.

На заставе есть баня, душевые кабинки. "Деражичи" оборудованы местами для хранения и ремонта техники, вольерами для собак, городком пограничной службы и спортивными объектами для занятий с военнослужащими.

В пресс-службе отметили, что возведение модульной заставы требует существенно меньше сил, средств и времени и позволяет, при необходимости, в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы.

В открытии заставы приняли участие первый заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич и помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

ГПК планирует на белорусско-украинском участке границы увеличить количество автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

 
 
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Под контролем заставы "Деражичи" (Лоевский район) находится речной участок белорусско-украинской границы протяженностью более 20 километров. Как прошло...
 
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