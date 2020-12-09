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Уволен директор Несвижского музея Сергей Климов. Летом на здании появился БЧБ-флаг
Источник материала: UDF
Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY
С Климовым досрочно разорвали трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса. Она звучит так:
«По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации».
Ранее по этой же статье был уволен и директор Купаловского театра Павел Латушко.
В августе 2020 года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг.
Сергей Климов возглавлял музей десять лет.
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Сергей Климов возглавлял музей десять лет.
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