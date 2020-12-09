Источник материала: UDF



Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

TUT.BY

«По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уволен директор Несвижского музея Сергей Климов. Летом на здании появился БЧБ-флаг Сергей Климов возглавлял музей десять лет.

С Климовым досрочно разорвали трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса. Она звучит так:Ранее по этой же статье был уволен и директор Купаловского театраВ августе 2020 года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг.возглавлял музей десять лет.