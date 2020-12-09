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Уволен директор Несвижского музея Сергей Климов. Летом на здании появился БЧБ-флаг

09.12.2020 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уволен директор Несвижского музея Сергей Климов. Летом на здании появился БЧБ-флаг
Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY
Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», уволен со своей должности. Об этом Сергей Михайлович рассказал TUT.BY.

С Климовым досрочно разорвали трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса. Она звучит так:

«По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации».


Ранее по этой же статье был уволен и директор Купаловского театра Павел Латушко.

В августе 2020 года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг.

Сергей Климов возглавлял музей десять лет.
 
 
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