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73-летнюю гомельчанку судили за акцию, которой не было
Источник материала: UDF
Фото: Радыё Свабода
Ева Романовна работала до пенсии учительницей. Акции протеста 25 октября в Гомеле фактически не было — милиция не дала собраться людям.
На глазах Евы Романовны ОМОН схватил мужчину. Бывшая учительница сделала замечание — схватили и ее. Пенсионерка рассказывала, что омоновец в автобусе сказал своим коллегам:
«У нее отец — полицай!»
«Мой отец прошел всю войну и дошел до Берлина! Этот старший омоновец стал у меня над головой и безумно орал, вел себя, как зверь, колотил руками об стенку, кричал: «Сука, сколько ты будешь ходить?! Что тебе нужно?!» — рассказывала после случившегося Ева Романовна.
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Ева Романовна работала до пенсии учительницей.
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