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73-летнюю гомельчанку судили за акцию, которой не было

09.12.2020 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

73-летнюю гомельчанку судили за акцию, которой не было
Фото: Радыё Свабода
Судья Сергей Карманович (суд Центрального района Гомеля) на основании милицейского протокола оштрафовал 73-летнюю Еву Быковскую на 81 рубль (три базовых). ОМОН задержал ее 25 октября в центре города, пишет «Свабода».

Ева Романовна работала до пенсии учительницей. Акции протеста 25 октября в Гомеле фактически не было — милиция не дала собраться людям.

На глазах Евы Романовны ОМОН схватил мужчину. Бывшая учительница сделала замечание — схватили и ее. Пенсионерка рассказывала, что омоновец в автобусе сказал своим коллегам:

«У нее отец — полицай!»

«Мой отец прошел всю войну и дошел до Берлина! Этот старший омоновец стал у меня над головой и безумно орал, вел себя, как зверь, колотил руками об стенку, кричал: «Сука, сколько ты будешь ходить?! Что тебе нужно?!» — рассказывала после случившегося Ева Романовна.
 
Теги: Гомель
 
 
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Ева Романовна работала до пенсии учительницей.
 
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