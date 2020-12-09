Источник материала: UDF



Фото: Радыё Свабода

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«У нее отец — полицай!»

«Мой отец прошел всю войну и дошел до Берлина! Этот старший омоновец стал у меня над головой и безумно орал, вел себя, как зверь, колотил руками об стенку, кричал: «Сука, сколько ты будешь ходить?! Что тебе нужно?!» — рассказывала после случившегося Ева Романовна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 73-летнюю гомельчанку судили за акцию, которой не было Ева Романовна работала до пенсии учительницей.

работала до пенсии учительницей. Акции протеста 25 октября в Гомеле фактически не было — милиция не дала собраться людям.На глазах Евы Романовны ОМОН схватил мужчину. Бывшая учительница сделала замечание — схватили и ее. Пенсионерка рассказывала, что омоновец в автобусе сказал своим коллегам: