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Завтра в «Белгазпромбанке» будет новая администрация. «Временная» — ее сейчас возглавляет Надежда Ермакова — уходит

09.12.2020 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня совет директоров избрал новый состав правления «Белгазпромбанка». С 10 декабря временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой прекращает работу. 24 ноября с ней встречался Александр Лукашенко, и договорились, что о ликвидации банка речи не идет. «Наоборот».

Тогда же сообщили, что Лукашенко обсуждал с Путиным судьбу этого финансового учреждения.

— В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее, — напомнил Лукашенко Ермаковой.

Сегодня правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк».

Временная администрация была введена Нацбанком 15 июня «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО „Белгазпромбанк“, непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

За месяц до этого (12 мая) пост председателя правления для участия в президентской кампании покинул Виктор Бабарико.

Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления.

Новый состав правления будет официально представлен завтра.

 
 
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Сегодня совет директоров избрал новый состав правления «Белгазпромбанка». С 10 декабря временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой прекращает работу. 24...
 
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