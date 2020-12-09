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Завтра в «Белгазпромбанке» будет новая администрация. «Временная» — ее сейчас возглавляет Надежда Ермакова — уходит
Источник материала: Onliner
Сегодня совет директоров избрал новый состав правления «Белгазпромбанка». С 10 декабря временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой прекращает работу. 24 ноября с ней встречался Александр Лукашенко, и договорились, что о ликвидации банка речи не идет. «Наоборот».
Тогда же сообщили, что Лукашенко обсуждал с Путиным судьбу этого финансового учреждения.
— В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее, — напомнил Лукашенко Ермаковой.
Сегодня правлением Национального банка Республики Беларусь принято
Временная администрация была
За месяц до этого (12 мая) пост председателя правления для участия в президентской кампании
Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления.
Новый состав правления будет официально представлен завтра.
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Завтра в «Белгазпромбанке» будет новая администрация. «Временная» — ее сейчас возглавляет Надежда Ермакова — уходит
Сегодня совет директоров избрал новый состав правления «Белгазпромбанка». С 10 декабря временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой прекращает работу. 24...
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