Мошенник попросил у белоруса данные карты, а тот не растерялся

Источник материала: Onliner

На Беларусь продолжается «атака» интернет-мошенников — различные группы активно используют сеть и социальную инженерию для наживы. Надежда на то, что жертв становится меньше, остается, тем более в адрес редакции Onliner поступает значительное количество историй с условным хэппи-эндом, когда мошенники остаются ни с чем.

Однако на горизонте новая напасть: тех, кто не сдается, оставаясь при своих деньгах, зовут принять участие в «разводе» других. Мы уже рассказывали о подобных случаях ранее, и вот снова аналогичная ситуация. Начинается она стандартно: «покупатель» якобы интересуется товаром, затем начинает рассказывать истории о курьерской службе и необходимости ввести данные карты для получения денег на каком-то «левом» сайте.

Потом был небольшой шаг в сторону от стандартной практики: неизвестный начал просить данные банковской карты очевидно (мол, давай сам введу). Нахальство — второе счастье…

Белорус из нашей истории оказался подкованным, поэтому поставил неизвестного на место, проиллюстрировав свое отношение фотографией.

Как рассказал Onliner «Василий Поддубный» из переписки ниже, он сразу понял, кого представляет собой «покупатель»: «Ну и решил его потроллить».

























Мошенник, впечатлившись увиденным, предложил несостоявшейся жертве заработок и перешел для беседы в Telegram. Весь процесс был запечатлен на скриншотах.















Напомним, что предлагаемая неизвестным «работа» является незаконной.

Советы о том, как нужно поступать в подобной ситуации, можно прочитать в материале «Ваш мамонт не сольется», или Почему в Беларуси орудует так много интернет-мошенников .