Уволили чемпиона мира по самбо, который выступал против насилия

Источник материала: Ежедневник

Чемпиона мира и Европы по самбо, золотого медалиста Европейских игр Степана Попова уволили из центра олимпийской подготовки "Стайки". Документ об увольнении он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Еще несколько месяцев назад для чиновников из Министерства я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на главной сцене Минска... Различные награды и мероприятия... Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мою честь и достоинство, прессовали в кабинете собственного зала", — пишет Попов.

По его словам, некоторые друзья по команде заявляли, что из-за него будут проблемы у всех самбистов, сообщает euroradio.fm .

Попов обращается к спортсменам: "Для чего нужны медали и титулы вообще? Режиму сегодня ни ваши медали, ни титулы не нужны, не обольщайтесь. Это было доказано за последние три месяца. В краткий срок обесценили заслуги и имена легенд белорусского спорта, которые просто не промолчали. Им нужны только покорные, молчаливые и кивающие поклонники, которые поддерживают только то, что им скажут. Так что медали, которые вы зарабатываете сейчас, это кусок железа на вашей шее и кусок хлеба, который вам за него даст этот режим. И обязательно этот хлеб заберут, если захотят... У молчаливых это сделать проще всего".

Провластное письмо, под которым собирают подписи спортсменов, Попов назвал попыткой сбить фокус с основных проблем. По его словам, через некоторое время людям, которые под ним подписались, будет стыдно.

Степан Попов — один из спортсменов, подписавший открытое письмо за новые честные выборы и против насилия силовиков. Эту же позицию он неоднократно выражал публично.