ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволили чемпиона мира по самбо, который выступал против насилия

09.12.2020 18:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Чемпиона мира и Европы по самбо, золотого медалиста Европейских игр Степана Попова уволили из центра олимпийской подготовки "Стайки". Документ об увольнении он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Еще несколько месяцев назад для чиновников из Министерства я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на главной сцене Минска... Различные награды и мероприятия... Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мою честь и достоинство, прессовали в кабинете собственного зала", — пишет Попов.

По его словам, некоторые друзья по команде заявляли, что из-за него будут проблемы у всех самбистов, сообщает euroradio.fm.

Попов обращается к спортсменам: "Для чего нужны медали и титулы вообще? Режиму сегодня ни ваши медали, ни титулы не нужны, не обольщайтесь. Это было доказано за последние три месяца. В краткий срок обесценили заслуги и имена легенд белорусского спорта, которые просто не промолчали. Им нужны только покорные, молчаливые и кивающие поклонники, которые поддерживают только то, что им скажут. Так что медали, которые вы зарабатываете сейчас, это кусок железа на вашей шее и кусок хлеба, который вам за него даст этот режим. И обязательно этот хлеб заберут, если захотят... У молчаливых это сделать проще всего".

Провластное письмо, под которым собирают подписи спортсменов, Попов назвал попыткой сбить фокус с основных проблем. По его словам, через некоторое время людям, которые под ним подписались, будет стыдно.

Степан Попов — один из спортсменов, подписавший открытое письмо за новые честные выборы и против насилия силовиков. Эту же позицию он неоднократно выражал публично.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпиона мира и Европы по самбо, золотого медалиста Европейских игр Степана Попова уволили из центра олимпийской подготовки "Стайки". Документ об увольнении он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уволен директор Несвижского музея Сергей Климов. Летом на здании появился БЧБ-флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика