Нацбанк прекращает деятельность временной администрации Белгазпромбанка

Источник материала: ОНТ

Правление Национального банка объявило о решении прекратить деятельность временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и приняло постановление №392 от 9 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

10 декабря 2020 года – последний день работы временной администрации по управлению Белгазпромбанком.

Временная администрация работала шесть месяцев (с 15 июня) с целью обеспечения устойчивого функционирования Белгазпромбанка и непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг.

ФОТО: БЕЛТА





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