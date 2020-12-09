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Нацбанк прекращает деятельность временной администрации Белгазпромбанка

09.12.2020 18:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нацбанк прекращает деятельность временной администрации Белгазпромбанка

Правление Национального банка объявило о решении прекратить деятельность временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и приняло постановление №392 от 9 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе Нацбанка. 

10 декабря 2020 года – последний день работы временной администрации по управлению Белгазпромбанком.

Временная администрация работала шесть месяцев (с 15 июня) с целью обеспечения устойчивого функционирования Белгазпромбанка и непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг. 

ФОТО: БЕЛТА 


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Правление Национального банка объявило о решении прекратить деятельность временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и приняло постановление...
 
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