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Нацбанк прекращает деятельность временной администрации Белгазпромбанка
Источник материала: ОНТ
Правление Национального банка объявило о решении прекратить деятельность временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и приняло постановление №392 от 9 декабря 2020 года,
10 декабря 2020 года – последний день работы временной администрации по управлению Белгазпромбанком.
Временная администрация работала шесть месяцев (с 15 июня) с целью обеспечения устойчивого функционирования Белгазпромбанка и непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг.
ФОТО: БЕЛТА
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Правление Национального банка объявило о решении прекратить деятельность временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» и приняло постановление...
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