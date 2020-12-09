Серьезный пожар угрожал аутентичной деревне в Пинском районе

Источник материала: ОНТ

Пожар произошел в заказнике в Пинском районе. Возгорание угрожало перекинуться на аутентичную деревню Кудричи. Спасатели боролись с огнем четыре часа, пишет БЕЛТА со ссылкой на райисполком.

Пожар произошел вечером 8 декабря. Загорелся заказник республиканского значения «Средняя Припять». Он находится в 1 км от деревни Кудричи. Огонь наступал в сторону населенного пункта. На место выехали пожарные расчеты. В тушении возгорания задействовали пять единиц техники и 19 человек. Пожар потушили в 22:45, его площадь – 1,5 га. Причина возгорания устанавливается.

Деревня Кудричи является образцом традиционной полесской островной планировки поселения.

ФОТО: БЕЛТА

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