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Серьезный пожар угрожал аутентичной деревне в Пинском районе
Источник материала: ОНТ
Пожар произошел в заказнике в Пинском районе. Возгорание угрожало перекинуться на аутентичную деревню Кудричи. Спасатели боролись с огнем четыре часа,
Пожар произошел вечером 8 декабря. Загорелся заказник республиканского значения «Средняя Припять». Он находится в 1 км от деревни Кудричи. Огонь наступал в сторону населенного пункта. На место выехали пожарные расчеты. В тушении возгорания задействовали пять единиц техники и 19 человек. Пожар потушили в 22:45, его площадь – 1,5 га. Причина возгорания устанавливается.
Деревня Кудричи является образцом традиционной полесской островной планировки поселения.
ФОТО: БЕЛТА
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Пожар произошел в заказнике в Пинском районе. Возгорание угрожало перекинуться на аутентичную деревню Кудричи. Спасатели боролись с огнем четыре...
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