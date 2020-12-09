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Временная администрация всё: у Белгазпромбанка новое руководство
Источник материала: Myfin
«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» 10 декабря 2020 г» – говорится в сообщении Нацбанка.
Как сообщает регулятор, решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления.
Напомним, Нацбанк ввел
Свои действия
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Акционеры Белгазпромбанка выбрали новый состав правления. Временная администрация теперь складывает свои полномочия. Об этом сообщает Национальный банк...
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