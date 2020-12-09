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Временная администрация всё: у Белгазпромбанка новое руководство

09.12.2020 18:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» 10 декабря 2020 г» – говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщает регулятор, решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления.

Напомним, Нацбанк ввел временную администрацию в банк 15 июня 2020 года. Руководителем временной администрации была назначена Надежда Ермакова.

Свои действия Нацбанк объяснил возбуждением Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по части 3 статьи 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» и части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса Республики Беларусь. А также сослался на статьи 94, 97, 134 и 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь.

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Акционеры Белгазпромбанка выбрали новый состав правления. Временная администрация теперь складывает свои полномочия. Об этом сообщает Национальный банк...
 
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