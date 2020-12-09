Временная администрация всё: у Белгазпромбанка новое руководство

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«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» 10 декабря 2020 г» – говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщает регулятор, решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления.



Напомним, Нацбанк ввел временную администрацию в банк 15 июня 2020 года. Руководителем временной администрации была назначена Надежда Ермакова.