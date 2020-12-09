Пелагея развелась с хоккеистом сборной России

Источник материала: Tut.by

Ирина Петрова, адвокат хоккеиста ЦСКА и сборной России Ивана Телегина, сообщила агентству РИА «Новости» о разводе спортсмена с певицей Пелагеей, передает РБК.



Фото: @pelageya_inst

«Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты — 25% от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина — Пелагее», — заявила Петрова.

Имущество же стороны поделят в отдельном судебном производстве. Процесс завершится в 2021 году. «Следующее заседание по разделу имущества, выделенное в отдельное производство, пройдет 29 декабря, потому что по встречным искам нужно сделать запросы. Но очевидно, что процесс перейдет на следующий год, так как расхождение у сторон серьезное», — сказала юрист хоккеиста.

По ее словам, бывшие супруги пока не могут прийти к мировому соглашению по разделу имущества. «У противоположной стороны аппетиты все растут и растут. Мало того что противоположная сторона просит все движимое и недвижимое имущество, так еще и просит существенные денежные средства со счетов. При этом кредит, который оформлялся в браке, предлагается платить нашему клиенту единолично. Мы никак не можем с этим согласиться», — сказала адвокат.

Свадьба Телегина и Пелагеи состоялась в июне 2016 года. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия.

В декабре прошлого года Пелагея объявила о расставании с Телегиным. Она отметила, что не жалеет о трех годах семейной жизни с хоккеистом, и выразила надежду, что развод пройдет без осложнений.