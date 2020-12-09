«Нет возможности продолжать наше дело в Беларуси». Два кафе с Октябрьской и Богдановича закрылись

Источник материала: Tut.by

Владельцы двух веганских кафе MonkeyFood заявили, что закрывают этот бизнес в Беларуси. По их словам, в тех обстоятельствах, что есть сейчас, нет возможности продолжать их дело. Об этом они заявили в Instagram.



Фото: vk.com/monkeyfood

Владельцы двух кафе MonkeyFood (на Октябрьской, 16, и Богдановича, 128А) сообщили, что в связи с большим количеством проверок, судов и штрафов они вынуждены закрыть MonkeyFood.

— Сейчас в этих обстоятельствах нет возможности продолжать наше дело в Беларуси. Спасибо вам за поддержку. Мы снова и снова перечитываем ваши сообщения и понимаем, что с такой поддержкой мы не уйдем навсегда, а только возьмем паузу.

Они также уточнили, что ни о чем не жалеют, и, если отмотать время назад, поступили бы так же (речь о солидаризации с теми, кто выражал свою гражданскую позицию. — Прим. ред).

— За пять лет нашего проекта мы всегда говорили, что не сдадимся и будем бороться за наше дело, команду и большие цели. Ничего не изменилось: мы сохранили за собой право на наш бренд и все технологии. Мы работаем над релокацией проекта, а также верим, что сможем вернуться в Беларусь в будущем. Для нас ничего не остановилось: и теперь мы ищем, где и когда история MonkeyFood возродится снова. Мы ни о чем не жалеем, и, если отмотать время назад, мы поступили бы так же.

Они выразили уважение другим проектам, которые тоже попали в черный список.

— Некоторые из них уже закрылись, другие — продолжают бороться. Мы солидарны с каждым таким проектом и выражаем уважение всем им за смелость отстаивать свои ценности.

Деньги, которые помогли собрать для кафе , владельцы пустили на выплаты заработной платы команде.

MonkeyFood — первый в Беларуси веганский фастфуд. Это два кафе и доставка (на велосипеде). Продвигали идеи социальной справедливости, поддерживали многие проекты, в первую волну COVID-19 месяц бесплатно кормили сотрудников общепита, которые потеряли работу из-за пандемии, раздавали аптечки первой помощи и занимались много чем еще. В день забастовки, 26 октября, кафе «солидаризировалось с теми, кто выражает свою гражданскую позицию»: кафе работало и угощало гостей горячими напитками. После этого в заведения пришли сразу несколько проверок из санстанции и МЧС, были выписаны огромные штрафы.