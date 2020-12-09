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Лия Ахеджакова: «После выступления Некляева ползала в ужасе бежали»

09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российская актриса Лия Ахеджакова дала эмоциональное интервью Радыё Свабода. В разговоре она назвала ситуацию в стране «трагичнейшей».

Лия Ахеджакова: «После выступления Некляева ползала в ужасе бежали»

Фото Радыё Свабода

В интервью Лия призналась, что уже давно следит за политической ситуацией в Беларуси. Однако последние события вызывают у нее чувство безысходности. По мнению актрисы, цветами, белыми платьями и интеллигентностью противостоять режиму практически невозможно. Особенно после того, как начали гибнуть люди.

— Мне кажется, что, пока (Лукашенко — прим.ред.) сидит там, защищенный со всех сторон, пока при нем армия и водометы, безоружные люди ничего не смогут, — отметила Лия Ахеджакова. — И более того, история нам показывает, что добром революции не делаются.

По словам актрисы, власти Россия должны были поддержать протесты в Беларуси, но они этого не делают. Между тем, по ее словам, представители интеллигенции солидарны с белорусским народом.

Лия Ахеджакова рассказала, что объездила всю Беларусь и вспомнила недавнюю историю, которая ее испугала. После одного из выступлений артистки в Беларуси на сцену с букетом вышел Владимир Некляев, чтобы ее поздравить. Он прочел протестные стихи.

— И ползала в ужасе бежали. Потом за кулисы прибежали женщины: «Как вы посмели, как вы это допустили?» И я поняла, что наказание им страшное будет.

Но сейчас, по ее мнению, многие белорусы перестали бояться. Лия Ахеджакова пожелала процветания «этой чудной стране». Свое интервью она закончила словами: «Жыве Беларусь!»

 
 
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Российская актриса Лия Ахеджакова дала эмоциональное интервью Радыё Свабода. В разговоре она назвала ситуацию в стране «трагичнейшей».
 
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